Mika u Portugalu osvojila duplu krunu: Na Dragau smo odradile počasni krug, a sad - vozački

John Travolta prije 15-ak godina iz Pariza je otišao s ljubavlju u zamišljenom filmskom svijetu, a u stvarnom odbojkaškome Mika Grbavica (24) ove je godine iz Porta otišla i s ljubavlju i s trofejima. Osječka odbojkašica, koja igra na poziciji dijagonale, bila je jedna od glavnih protagonistica najbolje sezone u povijesti ovog kluba, koji, između ostalih, djeluje pod okriljem nogometnog velikana. Među košarkaškim i rukometnim kolektivom, ženski odbojkaški krenuo je s djelovanjem najkasnije od svih, 2014. godine. U zadnjih šest godina Portovu dominaciju u prvenstvu tek je na jednu sezonu prekinula samo Benfica.