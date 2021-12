U posljednjem 6. kolu Milan je na svom San Siru dočekao Liverpool te je izgubio 1-2. Gostujući trener Klopp je uoči ove utakmice napravio velike promjene, pogotovo u obrambenom dijelu svog sastava, ali je Liverpool unatoč tome ostvario novu, šestu pobjedu u skupini, iako je već odavno osigurao prolaz i prvo mjesto.

Milan je poveo golom Tomorija u 29. minuti i s obzirom na tadašnjih 0-0 Porta i Atletica talijanska momčad je bila u osmini finala Lige prvaka. No, kratko je trajala ta domaća sreća jer je Salah izjednačio u 36. minuti. Liverpool je potpuno dominirao na San Siru, a bolja igra naplaćena je u 55. minuti kada je Origi zabio za konačnih 2-1.

Tako je međusobni ogled Porta i madridskog Atletica na Dragao stadionu odlučio o drugom putniku ove sezone za osminu finala. I bio je to Atletico koji je na samom startu ovog gostovanja bio osuđen igrati bez Luisa Suareza koji je izašao zbog ozljede. U prvih sat vremena igre dosta bolji je bio Porto, no u 56. minuti su poveli gosti kada je snalažljiv pred suparničkim vratima bio Griezmann.

Nakon tog pogotka potpuno se rasplamsala igra, a počeli su frcati i crveni karton te je Porto zaradio dva isključenja, a Madriđani jedno. Na kraju je Atletico zabio nova dva gola za potvrdu slavlja i prolaza (Correa i De Paul), dok je Porto na samom kraju tek smanjio na konačnih 1-3. Cijelu je utakmicu za goste odigrao hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko, a Portu ostaje mala utjeha u igranju Europske lige.

Ajax je u Amsterdamu pobijedio Sporting 4-2 i tako došao do savršenih šest pobjeda u skupini. Prvi pogodak na utakmici postigao je Sebastien Haller, napadač Ajaxa, čime je došao do brojke od deset golova ove sezone. Prvi je strijelac Lige prvaka (devet ih ima Lewandowski), a ujedno je Haller nogometaš koji je najbrže došao do brojke od 10 golova u ovom natjecanju (unutar jedne sezone) u povijesti. Također, ponovio je doseg Cristiana Ronalda iz sezone 2017./18. te je i on sam zabio barem gol u svakoj od šest utakmica grupne faze.

Šahtar je bio sasvim blizu prve pobjede u sezoni Lige prvaka, ali je primio gol od Nikolova u 93. minuti te je remizirao kao domaćin protiv Šerifa 1-1. Bez obzira na rezultat ove utakmice Šerif je bio siguran treći, a Šahtar posljednji. U skupini C je također sve bilo jasno i prije zadnjeg kola. Ajax, kao prvi te Sporting, kao drugi, nastavljaju sezonu u Ligi prvaka, dok će dortmundska Borussia kao treća igrati Europsku ligu.

Borussia je svladala Bešiktaš u Dortmundu 5-0 uz po dva gola Reusa i Haalanda (te jedan Malena). Borussiji ostaje tek igranje u Europskoj ligi u nastavku sezone, a od 73. minute za Borussiju je igrao hrvatski nogometaš Marin Pongračić. Kod gostiju je na klupi kroz cijelu utakmicu ostao Domagoj Vida.

U ranijem terminu ovog utorka Leipzig je u skupini A osigurao treće mjesto nakon što je pobijedio Manchester City na domaćem terenu s 2-1. No, s obzirom na rezultat druge utakmice ove skupine (PSG - Club Brugge 4-1) njemački sastav bi ostao treći i da je izgubio.