Gazidis je uspio u svome planu: 'Boban i Maldini dobili otkaz'

Zvone Boban je u Milan je došao u lipnju zajedno s Paolom Maldinijem kako bi vratio legendarni klub na stare staze. Bili su u rasulu, daleko od mjesta koja vode u Europu, kvalitetniji igrači nisu se htjeli niti primaknuti San Siru.

Krenulo je dosta teško, klub je na početku sezone bio na drugoj polovici tablice, a onda su Zvonimir Boban (51) i Maldini (51) povukli potez koji je preporodio klub. Za Božić su uspjeli dogovoriti dolazak Zlatana Ibrahimovića i klub je napokon počeo na nešto izgledati. Ne samo što je podignuo klub, Šveđanin je preporodio Antu Rebića koji je postao najbolji igrač Rossonera.

Popeli su se na sedmo mjesto i ušli u igru za plasman u Europu, izborili odličan rezultat u uzvratnoj utakmici polufinala Kupa protiv Juventusa, a onda novi potresi.

Foto: Frank Hoermann/DPA/PIXSELL

Izvršni direktor Milana Ivan Gazidis radio je Bobanu iza leđa i bez njegovog i Maldinijevog znanja razgovarao s Ralfom Rangnickom (61) oko pozicije trenera i sportskog direktora. I pazite, to sve u trenutku kada je Milan zaredao s dobrim rezultatima, ali očito vlasnička struktura predvođena Elliot Managementom ima neke druge planove.

Čelnici Milana su tijekom ponedjeljka jako dugo razgovarali u klupskim prostorijama, a epilog svega je odlazak Bobana i Maldinija.

- Nova revolucija u Milanu. Zvonimir Boban će napustiti klub u roku od nekoliko dana, a s njim će i Paolo Maldini. Ivan Gazidis radi na tome da Ralf Rangnick dođe na mjesto trenera - napisao je na Twitteru uvijek pouzdani talijanski novinar Fabrizio Romano.

AC Milan are going to face a new revolution. Zvonimir Boban will leave the club on next days and Paolo Maldini is considering to leave too - Ivan Gazidis is working to get Ralf Rangnick as new manager for next season. 🔴⚫️ #ACMilan