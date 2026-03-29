Milan Modriću doveo 'susjeda'!

Piše Ivan Kužela,
Milan je za četiri milijuna eura kupio mladu zvijezdu Partizana Andreja Kostića. Crnogorac će ostati u srpskom prvoligašu do kraja sezone, a kasnije će se priključiti mladoj ekipi 'rossonera'

Milan je doveo novo pojačanje u svoje redove. Napadač Partizana Andrej Kostić (19) za četiri milijuna eura prijeći će u 'rossonere' nakon aktualne sezone. Ovu će službeno odraditi na posudbi u Partizanu. Crnogorca je srpski prvoligaš morao pustiti primarno zbog financijskih problema.

Mladi napadač će svoj put početi u drugoj ekipi Milana. Kroz sličan proces prolazi trenutačno i bivši član Dinama Leon Jakirović (18) koji igra u mladoj ekipi ljutog rivala Intera. Plan je polagano naviknuti Crnogorca na talijanski taktički nogomet i kroz neko vrijeme priključit ga seniorima. 

Kostić je za Partizan odigrao 34 utakmice, zabio 11 golova i jednom asistirao. Za Crnu Goru je nastupio dva puta; u listopadu 2025. godine odigrao je osam minuta protiv Farskih otoka i 29 minuta protiv Lihtenštajna. U porazu od Hrvatske (3-2) u studenom nije ulazio u igru, već je cijeli susret odgledao s klupe.

Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-

U Partizan je stigao iz podgoričke Budućnosti za 900.000 eura u ljeto 2025. godine. Sjajan je ovo profit za Partizan, ali da nisu pod financijskim pritiskom mogli su zaraditi i više na njegovom transferu; prema Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura. 

