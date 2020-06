Ante je zabio gol protiv Leccea! 'Milan može bez Ibrahimovića jer ima hrvatskog asa, Rebića!'

Rebić je u 15 utakmica u Serie A zabio 6 golova, prije prekida sezone bio je u sjajnoj formi, a Milan je na tablici tek deveti. No, nakon poraza protiv Juvea u Kupu, 'blitzkrieg' protiv Leccea i Ante u špici vraćaju nadu Milanu

<p>Desno Castillejo, lijevo <strong>Bonaventura</strong>, 'na desetki' <strong>Calhanoglu</strong>, a naprijed - <strong>Ante Rebić</strong> (26). Za Milanovu desnu polušpicu, Španjolca <strong>Samua Castilleja</strong> (25) to je dovoljno za veliki optimizam čak i ako u crveno-crnoj priči nema jednog <strong>Zlatana Ibrahimovića.</strong></p><p>A nije ga Castilejo bez veze hvalio jer se Ante vratio na najbolji mogući način. Pretrčao je pola terena i poentirao za 3-1 kod <strong>Leccea </strong>u odličnoj kontri. Rossoneri u kod davljenika Leccea vode 3-0 nakon 70 minuta</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: NE SMETAJ REBIĆU DOK RAZGOVARA</strong></p><p>Podsjetimo, nakon pauze zbog pandemije korona-virusa to im je druga utakmica. Prva je bila polufinale Kupa Italije s Juventusom u kojem se Rebić istaknuo: crvenim kartonom u 15. minuti nakon krvničkog starta na torinskog Brazilca <strong>Danila</strong>.</p><p>Klub ga nije kaznio, Kup kartoni ne prenose se na ligu, sljedeća na redu je Serie A i <strong>Stefano Pioli</strong> uredno je u svojem 4-2-3-1 na najistureniju poziciju opet stavio hrvatskog napadača.</p><p>- Igrati bez navijača je čudno, ne imati Ibru u sastavu također nije uobičajeno, ali postoje i dobre vijesti. Na primjer: mi u napadu imamu jednog Antu Rebića. Čovjek strahovito naporno radi, vrhunski trenira, sa nama je već devet mjeseci i može nositi napada AC Milana - rekao je Castillejo neposredno u najavi utakmice koja je na stadionu u Ulici mora počela u 19.30.</p><p>Rebić je u 15 utakmica za Talijane u Serie A zabio 6 golova, prije prekida sezone bio je u sjajnoj formi, a Milan je na tablici tek deveti no i sa samo tri boda zaostatka za Napolijem koji je na šestoj poziciji (zadnjoj koja vodi u Europu).</p>