Milan ne odustaje od Modrića: Vratit će se i prije kraja sezone, a već mu se priprema - maska?!
Luka Modrić se dobro osjeća nakon operacije jagodične kosti i to je najvažnije. Sad mu slijedi 10-ak dana strogog mirovanja, a onda bi se mogao vratiti lakšim treninzima bez fizičkog kontakta...
Luka Modrić uspješno je operiran u Milanu. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije nastradao je u subotnjem dvoboju Milana i Juventusa (0-0), Modrić se u jednom skoku glavom sudario s Manuelom Locatellijem te je odmah morao napustiti igru. Prve vijesti nisu bile dobre, liječnici su brzo detektirali lom jagodične kosti.