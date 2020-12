Milan ne staje, gol tehnologija Rebiću 'oduzela' briljantan gol!

<p>Nogometaši <strong>Milana </strong>stigli su i do osme pobjede ove sezone nakon što su u okviru 10. kola <strong>Serie A</strong> svladali <strong>Sampdoriju </strong>na gostovanju u Genovi 2-1. Ante Rebić odigrao je cijeli susret, u prvom poluvremenu imao sjajnu priliku dovesti 'rossonere' u vodstvo, no gol tehnologija potvrdila je da pogotka ipak nije bilo. Do kraja je asistirao za gol Castilleju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatan helikopterom na trening</strong></p><p>Milan je od samog starta preuzeo inicijativu i krenuo s kombinatorikom, kako i igra otkad je na klupu stigao Stefano Pioli. Aktualni lider prvenstva pokazao je zrelost u držanju posjeda i kreaciji igre i prva prilika za Rebića stigla je već u 12. minuti. Namjestio se Rebinho i pucao, ali mu je protivnički igrač uklizao i ušao u blok.</p><p>Rebić je i ovu utakmicu dobio zadatak igrati centralnog napadača u odsustvu <strong>Zlatana Ibrahimovića </strong>i skoro je stigao do gola u 39. minuti kada je stoper Sampdorije nevjerojatno skinuo loptu s gol linije. Rebić je primio centaršut, nekako uspio smiriti loptu, prebacio ju preko suparničkog igrača pa dok je još bila u zraku trznuo glavom i poslao ju prema golu.</p><p>Stvarno sjajno snašao se hrvatski reprezentativac i prava je šteta što nije uspio zabiti. Gol tehnologija pokazala je da lopta cijelim obujmom nije prešla liniju pa je Milan ostao bez vodstva.</p><p>No, brzo je poveo. Jakub Jankto dirao je loptu rukom u šesnaestercu i gosti su dobili priliku povesti iz penala. Priliku je iskoristio <strong>Franck Kessie </strong>i stigao do svojeg četvrtog gola ove sezone u 44. minuti.</p><p>Milan je nastavio s odličnom igrom i u nastavku, a već u 47. minuti Sandro Tonali imao je priliku povisiti vodstvo. Sjajno je pucao, ali lopta je odsjela na stativi.</p><p>Tek pokoji izlet pred gol Gianluigija Donnarumme dogodio se u drugom dijelu i jedan od njih je bio kada je <strong>Morten Thorsby </strong>glavom pucao preko gola na ubačaj Candreve.</p><p>A Milan je stigao do povećanja prednosti u 77. minuti kada je <strong>Ante Rebić </strong>majstorski poslužio <strong>Samua Castilleja</strong>, koji je samo minutu ranije ušao u igru. Primio je Rebić loptu uz korner liniju, vratio povratnu u sredinu i Castillejo je nepogrješivo povisio prednost gostiju.</p><p>Imao je Rebić još jednu sjajnu šansu dvije minute kasnije kada se Calabria sjurio po desnom boku i poslao mu povratnu loptu, ali Hrvat se nije najbolje snašao i pucao je preko gola.</p><p>Sampdoria je do kraja uspjela stići do počasnog gola. <strong>Albin Ekdal </strong>je u 83. minuti pucao nakon kornera, Donnarumma mu je obranio udarac, ali gol tehnologija je ponovno bila na djelu i pokazala da je lopta bila prešla liniju.</p><p>Milan je ovom pobjedom povećao porednost ispred gradskog rivala Intera na drugom mjestu.</p>