Milan ostao bez Lige prvaka, a Modrić je možda odigrao zadnju utakmicu u klupskoj karijeri...

Nogometaši Milana izgubili su od Cagliarija u zadnjem kolu Serie A (2-1) i zbog toga nisu izborili Ligu prvaka iduće sezone. 'Rossonerima' je trebala pobjeda da izbore prestižno natjecanje, ali su golovi Borrellija i Rodrigueza presudili nemoćnom Milanu. Saelemaekers je doveo u vodstvo milanski klub nakon nepune dvije minute igre, ali to je bila jedina pozitivna iskra posrnulog diva.

Luka Modrić ušao je u igru u 62. minuti što je odlično za Hrvatsku uoči SP-a jer se polako vratio u natjecateljski ritam, ali ovo je potencijalno bila njegova posljednja utakmica u dresu Milana. Hrvat je na sjever Italije došao isključivo da igra vrhunski nogomet i Ligu prvaka, ali s ovakvim ishodom mogao bi pronaći novi klub koji će igrati prestižno natjecanje iduće sezone.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu...

Od njegove ozljede protiv Juventusa krajem travnja Milan je odigrao četiri utakmice i tek jednom pobijedio. Gubio je redom od Sassuola (2-0) i Atalante (3-2) te pobijedio Genou (2-1), a sada i izgubio od Cagliarija u presudnom dvoboju sezone.

Ugovor s klubom mu istječe krajem lipnja, a čelnici 'rossonera' htjeli bi da kapetan 'vatrenih' ostane u Milanu jer je bio jedan od najboljih pojedinaca ove sezone. Veznjak je rekao kako će odluku vrlo vjerojatno donijeti nakon Svjetskog prvenstva, a što će odlučiti preostaje nam za vidjeti. Nakon ovakvog završetka sezone morat će dobro promisliti.

Como i Roma, uz već Inter i Napoli igrat će u Ligi prvaka iduće sezone što se tiče talijanskih predstavnika. Milan i Juventus će u Europsku, a Atalanta u Konferencijsku ligu.