Milanović: Stadion gradite u Turopolju, šta ja znam. To je mali novac, pola bombardera

Uz zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u utorak je o temi novog nogometnog stadiona govorio i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Novinari su predsjednika upitali o gradnji stadiona nakon još jednog svjetskog uspjeha naših nogometaša te je li to u situaciji neobnove Banovine pitanje od nacionalnog interesa u ovom trenutku.

- To je stvar koju može riješiti Grad Zagreb, to je mali novac. To je pola jednog francuskog aviona. Ako mi netko kaže da za 50 milijuna eura.. Mislim, za toliko si do jučer mogao napraviti moderan stadion za 30.000 ljudi, što je nama dovoljno. To je pola lovca bombardera - rekao je, a na pitanje koliko je to kuća na Banovini Milanović rekao da je to pitanje za Plenkovića.

- Meni je trebalo godinu dana da obnovim cijelu Gunju. Koliko je Titu trebalo da obnovi cijelo Skoplje? Plenkoviću trebaju tri godine za šest kuća. Europa trenutno grca u novcu i mi razgovaramo o 50-60 milijuna eura. Ne znam zašto Grad Zagreb inzistira na lokaciji Maksimir, koja je izvorno nekretninsko vlasništvo Zagrebačke nadbiskupije. U tome je problem jer Katolička crkva u maniri dobrog gospodara ne da svoje - istaknuo je dodavši kako se onda treba maknuti od toga.

- Makni se od toga i sagradi stadion u Turopolju, šta ja znam. Ima dosta prostora. Ovo je već totalna paraliza. Zašto smo toliko fokusirani na Maksimir? Ako Crkva to ne da pod prihvatljivim uvjetima natrag, ima zemljišta - dodao je Milanović, koji smatra da usporedba s Banijom nije korektna.

- Može i jedno i drugo. Ima i za jedno i drugo jer se radi o malom novcu - poručio je.

