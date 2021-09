Splitski boksač Petar Milas široj je javnosti postao poznat nakon sjajne borbe u Parizu protiv Francuza Tonya Yoke, olimpijskog pobjednika iz Rija. To je bio Milasov dosad najveći meč, a iako je kući otišao poražen, Hrvate je počastio jednim od najatraktivnijih teškaških mečeva u posljednjih 20-ak godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Petra Milasa

Danas smo ga sreli na Jarunu. Bodrio je kolege na Državnom prvenstvu u boksu, koje se održava na borilištu na otvorenom, boksačkog kluba Gladijator, tik uz jezero. Između dva meča upitali smo ga za komentar sinoćnje borbu između Oleksandra Usika i Anthonyja Joshue.

- Surađivao sam s Usikom. Predvidio sam njegovu pobjedu u 12 rundi ili prekid Joshue. Obojica su vrhunski sportski atlete, predstavnici boksa širom planete, nadam se da će ovo Joshui biti odskočna daska - dodaje Milas te nam otkriva kakav je Ukrajinac privatno.

- Dvaput sam bio u njegovom sparing kampu. Imamo dosta rundi zajedno, puno puta smo dijelili ring. Privatno smo se družili. On je stvarno jedna otvorena osoba, puna humora. Sve u svemu čovik je vedar i nasmijan. Tako da je velik gušt bio surađivati s njim - iskreno će Petar.

Pitali smo ga i za osvrt na pariški meč.

- Nismo bili spremni na to što se desilo, pogodio me udarac koji nisam vidio. Mislili smo zadnje dvije, tri runde ispaliti sve što imamo, ali desilo se to što se desilo, nepredviđeni udarac i prvi put sam se našao u takvoj situaciji - zaključio je Milas.