Miljenik Torcide ide u mirovinu. 'Mamić me više puta zvao, ali rekao sam mu: Nema tih para'

Orilo-gorilo, Ibro, mi te volimo, pjevali su navijači Hajduka Senijadu Ibričiću (36) koji je bijeli dres obukao 92 puta od 2008. do 2011. i postao jedan od najomiljenijih igrača među navijačima mlađih generacija "majstora s mora".

Ibričić je odlučio kako mu je ova sezona posljednja u karijeri. U slovenskim Domžalama, u kojima je posljednjih pet godina, oproštajnu utakmicu odigrat će na domaćem terenu protiv Celja 15. svibnja od 15 sati, objavio je klub iz Dežele.

Iako je otišao iz Splita prije 11 godina, i dalje prati Hajduk. Uhvatili smo ga na derbiju protiv Dinama (0-0) u ožujku sa sinom.

- Uzeo sam sina i rekao sam mu: "Idemo navijati". Hajduk je ove sezone prava priča i navijači su to prepoznali. Dolaze igrači i iz liga "petice". Mislim da nikad nije bio bolji u zadnjih deset godina. Jedva sam došao do ulaznica, to vam sve govori. Igrači mogu biti ponosni i sretni što su to doživjeli. Nema ništa bolje nego igrati pred punim Poljudom i trebali bi zahvaljivati Bogu svakog dana na tome - kazao nam je Ibričić.

Prije dvije je godine u podcastu Opsajd otvoreno govorio o ambicijama da se vrati u Hajduk.

- Otkad sam otišao, svaki prijelazni rok spominjao se moj povratak. Imao sam želju i htio sam se vratiti završiti karijeru ovdje. Hajdučko srce i mural, to ostaje vječno, za jednog momka iz Sanskog Mosta to puno znači - rekao je Senijad i nastavio:

- Kad sam se vratio iz Irana 2016., završio sam sve svoje avanture vani i bili smo blizu dogovora. A onda se odjednom pojavio trener koji je, poznavajući ili ne poznavajući moje kvalitete, htio da dođem na neke testove što ja, normalno, nisam želio prihvatiti i otišao sam u Koper.

Nije ga imenom spomenuo, ali čini se kako Ibričić govori o Slovencu Marijanu Pušniku koji je u lipnju 2016. zamijenio Damira Burića po isteku njegova prvog mandata na klupi splitskog kluba.

- Nakon toga sve je bilo teže, svaku sam godinu stariji i nema šanse da odlazim tamo uzimati mjesto mladim igračima. Ali Hajduk ostaje moj klub i u mom srcu - kazao je bivši kapetan Hajduka.

Miljenik Torcide s divljenjem je govorio o Zdravku Mamiću, bivšem izvršnom predsjedniku Dinama koji je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz maksimirskog kluba i koji se nalazi izvan dosega hrvatskog pravosuđa.

- Mogu Mamića ljudi voljeti ili ne voljeti, ali za to je napravio za Dinamo i za Hrvatsku treba mu skinuti kapu. Kamo sreće da ima više Mamića na cijelom Balkanu - kazao je.

Mamić ga je, kaže, više puta zvao da potpiše za Dinamo.

- Nemamo kontakt nikakav, ali prije me zvao kad sam dolazio u Hajduk. Kad se sretnemo, trebamo se pozdraviti. Zvao me i nakon što sam otišao iz Hajduka dva-tri puta. Rekao sam mu da nema tih para da pokvarim sve što sam ostvario u Splitu, da poštujem Hajduk. Poštujem i Dinamo - rekao je Ibričić.

Rođen je u Kotor Varošu, a nogomet je počeo igrati u Podgrmeču iz Sanskog Mosta. S 19 godina plemenitog je veznjaka kupio NK Zagreb, a nakon četiri godine 2008. došao je u Hajduk.

Nakon "bilih", nastupao je i za moskovski Lokomotiv, turske klubove Gaziantepspor, Kasimpašu, Erciyesspor i Karsiyaku, makedonski Vardar, iranski Sepahan te slovenski Koper. Za bosanskohercegovačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 44 puta i zabio četiri gola.

Najčitaniji članci