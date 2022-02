Dejana Milosavljević (27), hrvatska rukometna reprezentativka, nakon četiri godine napušta Podravku i prvi puta odlazi u inozemstvo. Rođena Požežanka karijeru će od sljedeće sezone nastaviti u mađarskom Siofoku, u kojem igra kapetanica Hrvatske Katarina Ježić, no ona će promijeniti klub.

- Uvijek sam se htjela okušati u inozemstvu i mislim da je Mađarska idealna za mene. To će biti nešto sasvim drugo nego ono na što sam navikla, ali to me motivira. Kad me trener Uroš Bregar zvao, bila sam iznenađena. Mislim da nas čekaju dobre stvari - poručila je.

Milosavljević je prije Podravke igrala za Sesvete, Zamet i Koku, a u Podravki se prometnula u reprezentativku i udarnu snagu koprivničkog kluba koji je trenutno "topovska hrana" u Ligi prvakinja. Priliku da to promijeni mogao bi dobiti Veselin Vujović koji je želja za novog trenera.