'Mini vatreni' oprezni: Nećemo podcijeniti igrače iz San Marina

Nama se u Varaždinu sve otvorilo od prve minute pa moramo biti spremni na to da će utakmica ovaj put možda krenuti drukčijim smjerom i, shodno tome, biti teža, upozorio je Luka Ivanušec

<p>Veznjak zagrebačkog Dinama <strong>Luka Ivanušec</strong> igrač je s najviše nastupa za U-21 reprezentaciju u aktualnom Bišćanovom kadru i jedna od bitnih karika u nastojanju da momčad izbori nastup na Europskom prvenstvu.</p><p>Uoči nastavka kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo, protiv San Marina u Zagrebu ovog četvrtka, odnosno Grčke u Patrasu 13. listopada, Ivanušec zrači optimizmom.</p><p>- Imamo jako dobre šanse za plasman na Euro, jer znamo da smo bolji od ostalih momčadi. U nekim utakmicama nismo izvukli rezultat koji smo očekivali, ali znamo koliko vrijedimo i uvjereni smo da do kraja možemo pobijediti sve četiri utakmice - kazao je.</p><p>Ivanušec je svjestan kako će biti teško ponoviti nedavnih 5-0 protiv Grčke.</p><p>- Ovaj put očekujem drukčiju utakmicu protiv Grčke. Oni su nas sigurno jako dobro skautirali, znaju kako smo igrali u Varaždinu i vjerojatno će se postaviti drukčije uoči našeg idućeg dvoboja. Nama se u Varaždinu sve otvorilo od prve minute pa moramo biti spremni na to da će utakmica ovaj put možda krenuti drukčijim smjerom i, shodno tome, biti teža. Međutim, sve je do nas, moramo biti svjesni da nećemo biti dobri niti protiv San Marina ako ne uđemo u utakmicu sto posto. Ne pada nam na pamet podcijeniti San Marino, jedino tako možemo utakmicu učiniti laganom i pobijediti.</p><p>Hrvatska reprezentacija se trenutačno nalazi na četvrtom mjestu skupine sa 10 bodova iz šest susreta. Na vrhu je Češka sa pet bodova više i utakmicom više, Grčka na drugom mjestu ima 13 bodova iz šest susreta, a ispred Hrvatske je i Škotska sa 11 bodova iz šest susreta.</p><p>Plasman na EP izborit će pobjednik skupine, te pet najboljih drugoplasiranih reprezentacija iz devet skupina.</p><p>- U rujnu smo odigrali dvije jako dobre utakmice, vjerujem da će tako biti i ovaj put. Većina nas već godinama igra zajedno u mladim reprezentacijama, prava smo klapa i dišemo kao jedan. To će nam puno pomoći da u četiri preostale utakmice zapnemo i izborimo nastup na Europskom prvenstvu - kazao je branič <strong>Martin Erlić</strong>, koji je u rujnu upisao debitantski nastup za U-21 vrstu u utakmici protiv Grčke.</p><p>- Imali smo jako dobru pripremu utakmice protiv Grčke u Varaždinu, bili smo jako motivirani i takvi moramo biti i u našoj predstojećoj utakmici s Grcima u Patrasu. Ta nam je utakmica jako bitna, uspijemo li donijeti iz Grčke sva tri boda, to će nam biti itekako dobar zamah za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice. Sve u svemu, više ne smijemo kiksati, znamo da nije jednostavno igrati u takvim okolnostima, ali nema nikakvog straha. Moramo odigrati najbolje što možemo i sve će biti dobro - dodao je branič Spezije.</p>