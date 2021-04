Dinamo je u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige protiv Villarreala izgubio 1-0 (1-0), ali pokazali su 'modri' da je 'žuta podmornica' itekako ranjiva. Bilo kako bilo, izabranici Damira Krznara pokazali su da mogu protiv Emeryjevih trupa i imaju se čemu nadati na uzvratu u Španjolskoj.

USKORO PRESS KONFERENCIJA UŽIVO

- Utakmica paradoksa, u prvom poluvremenu bili smo bolji, a u drugom poluvremenu nismo mogli parirati i na kraju možemo biti zahvalni što je završilo 0-1. Imamo realne šanse, recept je prvo poluvrijeme, brzi okret strane i prodor po boku, ali nismo imali kvalitetnu loptu u šesnaesterac i mislim da smo još uvijek u igri. No, mislim da smo još uvijek u igri - započeo je Damir Krznar za Arenu sport.

Prokomentirao je trener Dinama i neke pogreške igrača te 'izlete' iz sustava koji su dogovorili na početku.

- To je želja igrača da dođu do nečega, a Villarreal je momčad kojoj to godi. I u najavi smo govorili da su u stanju držati loptu u posjedu bez da dođete u kontakt s njom, rekao sam im u pripremi da čekaju loptu koja će sama doći, ali razumijem da nisu mogli čekati u zaostatku.

Dobra je vijest da će za uzvrat najvjerojatnije u potpunosti spreman biti Bruno Petković.

- Petko je pokazao da može odraditi, nije to Petković na kojeg smo navikli, ali nakon tjedan dana će moći pokazati odmornije lice. Nakon četiri tjedna se vratio i Gvardiol, ali sigurno da će nakon tjedan dana moći više pokazati.