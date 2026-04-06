Ministar DR Konga: Ronaldo će plakati nakon naše utakmice!

Demokratska Republika Kongo plasirala se na Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Jamajke (1-0) u finalu dodatnih kvalifikacija. Uslijedilo je veliko slavlje u cijeloj zemlji, a zanimljivu je izjavu dao ministar sporta Didiera Budimbua.

- Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nisu bile lake, žestoko smo se borili. U našoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu 2026. Cristiano Ronaldo će plakati - rekao je Budimbu.

DR Kongo će igrati na SP-u nakon 52 godine, a u skupini je s Portugalom, Kolumbijom i Uzbekistanom. Prvu utakmicu protiv Portugala igra 17. lipnja.