'Miočić bi mogao u mirovinu jer su problemi s očima jako veliki'

Bila je to borba koja je išla na Cormierovu stranu, opet smo gledali DC-jevu otvorenu šaku i prste koji su tko zna koliko puta išli prema Stipinim očima, ali Miočić se nije predavao. Bez obzira na probleme, 'eksplodirao' je u četvrtoj rundi i nokautirao Cormiera, a tu je pobjedu skupo platio. Naime, DC mu je oštetio oči zbog čega je Stipe neko vrijeme slabije vidio, a još uvijek vuče velike probleme.

Mnogi su se nudili da uđu u oktogon sa vatrogascem. DC ga je odmah prozvao za revanš, javio se i Jon Jones (32) koji ne bi imao ništa protiv 'supermeča' kao ni Tyson Fury (31) s kojim bi se možda okušao u ringu. Francis Ngannou (33) još ima 'otvorene rane' od poraza, a Stipe još uvijek ne može trenirati na najvišoj razini, a kamoli se boriti. Ozljeda očiju je izgleda mnogo teža nego što se govorilo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Stipe trenutno ima puno problema. Možda se uopće ne vrati borbama. Ne želim reći previše toga u njegovoj ozljedi, budući da ne znam koliko je otvoren po pitanju toga. Da se Stipe može boriti, on bi se sad borio. UFC bi već ugovorio tu borbu protiv Cormiera - rekao je u svom podcastu UFC-ov komentator Joe Rogan.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Nije on prvi koji je rekao da Stipe ima problema s očima, no njegove riječi svakako imaju veću težinu pošto dobro poznaje većinu boraca te ima informacije s kojima raspolaže sam vrh organizacije. Stipe jest dobio liječničku potvrdu za povratak, ali svjestan je da bi se stanje oka moglo samo pogoršati pa se još govori kako ne trenira visokim intenzitetom.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Tako bi Stipe i DC mogli zajedno u mirovinu, a rezultat na semaforu bio bi 1-1. No, teško u to vjerovati poznavajući borilački mentalitet Stipe Miočića. Ipak, valja istaknuti kako je i Mirko Filipović (45) morao reći 'zbogom', doduše zbog puno opasnijeg zdravstvenog problema. No, Stipe ima obitelj i vjerojatno bi htio da bez većih problema može uživati s njima. A što će odlučiti? Vidjet ćemo...