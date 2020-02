Stipe prozvao Furyja: Čestitke na pobjedi, idemo se boriti!

Tko je teškaški prvak u UFC-u? Američko-hrvatski borac Stipe Miočić (37). Prihvatio bih meč s njim iste sekunde, bez ikakvih problema, pričao je novi svjetski prvak po verziji WBC Tyson Fury prije nekoliko mjeseci.

Sjajni Britanac vratio se na boksački vrh i pokazao da bi mogao ozbiljno zapapriti prvaku Anthonyju Joshui koji u rukama drži četiri titule. No čini se da Fury ima neke druge planove.

UFC prvak Stipe Miočić je čestitao Furyju na pobjedi i izazvao ga borbu. Hrvatski borac je još od kolovoza, kada je pobijedio Cormiera, bez borbe. Foto: Hans Gutknecht

- Čestitam Tyson Fury. Volio bih pjevati Sweet Caroline u ringu. Idemo to odraditi - napisao je Stipe na Twitteru asocirajući na Britanca koji je nakon pobjede u ringu pjevao 'American pie'

Congrats @Tyson_Fury I’d love to sing Sweet Caroline in the ring. Let’s do this. — Stipe Miocic (@stipemiocic) February 23, 2020

Foto: STEVE MARCUS

Da, teško da će doći do njihove borbe, ali ako se prisjetimo izjava od Gypsyja Kinga, on očito misli ozbiljno.

- Ne želim ući u borbu da bih se valjao po podu i činio sve te stvari. Borio bih se s jednim od njihovih prvaka, ali u malim rukavicama od četiri unce. To bi bilo sasvim dobro za mene. Da, mislim da će to biti Stipe Miočić. Nakon što pobijedim Wildera, sjest ću s Danom te ćemo skupa proći kroz brojke i vidjeti ima li ta borba smisla. Tko god je dostupan s te druge strane i tko god je spreman dobiti batine od svjetskog prvaka, to je onaj kojeg želim - poručio je Fury prije nekoliko mjeseci.

Foto: Reuters

E sad Deontay Wilder prema ugovoru ima pravo na treću borbu, a ako to prihvati u roku od 30 dana, za očekivati je da ćemo ih za nekoliko mjeseci i po treći put gledati u ringu. Ne zaboravimo da je ovo Amerikancu tek prvi poraz u karijeri, a naslov je osvojio još 2015. godine i obranio ga je ukupno deset puta. Logično je da dobije priliku za povratak titule, ali tu sa strane čeka i Anthony Joshua koji napokon želi ujediniti sve titule.

Foto: Reuters

Što će se na kraju dogoditi, hoće li to biti Joshua, Wilder ili možda čak Miočić, ne znamo. Ali opcija borbe protiv Stipe je ipak za sada neostvariva, a trilogija s Wilderom nameće se kao logičan nastavak ove boksačke priče.