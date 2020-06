Miočić objavio da je spreman i napravio zbrku: Ma gotov si!

Prošla je gotovo godina dana. Prestanite se boriti po društvenim mrežama nego potpišite ugovor, diplomatski je poručio Francis Ngannou Miočiću i Cormieru koji se već mjesecima prepucavaju...

<p>Nešto manje od deset mjeseci prošlo je od posljednje borbe <strong>Stipe Miočića (37)</strong>. Američki borac hrvatskih korijena još je u kolovozu pobijedio Daniela Cormiera (41) i vratio teškaški pojas no od tada njegove rukavice miruju.</p><p>Na to je utjecala i ozljeda oka koju mu je nanio upravo Cormier, ali mnogi borci su mu prigovarali to što uopće nije izrazio želju za borbama. Trajala su neprekidna prepucavanja u kojima je Cormier prozivao Stipu da se boji novog njihovog meča, a onda je uskočio i Francis Ngannou koji smatra da je on zaslužio borbu za naslov.</p><p>Američke vlasti su zbog korona virusa zatvorile brojne dvorane i Miočić nije zapravo imao gdje trenirati. Dok su ostali borci brusili svoju formu, on je vrijeme provodio u svome domu. Mjere u SAD-u su malo popustile, a Stipe je prionuo poslu i poručio ostalim borcima:</p><p>- Došlo je vrijeme. Tko je spreman?</p><p>Njegova poruka odjeknula je poput bombe u borilačkom svijetu. Možete pogoditi, Cormieru nije trebalo ni pet minuta da odgovori.</p><p>- Gotov si.</p><p>A onda je uskočio i još jedan borac koji smatra da je zaslužio borbu za titulu.</p><p>- Prošla je gotovo godina dana. Prestanite se boriti po društvenim mrežama nego potpišite ugovor - dipolmatski im je poručio Kamerunac.</p><p>Treća borba Cormiera i Miočića je nikada bliža. Očekuje se da će datum biti kao i onaj u kojem su odradili svoja dva meča, a to je kolovoz. UFC još ništa nije objavio, no pregovori su očito u tijeku, a to je nešto što je šef UFC-a jedva dočekao. Prozivao je Stipu tjednima i prijetio da će mu oduzeti titulu ako se ne bude htio boriti.</p><p>Tako nas uskoro očekuje novi spektakl u ranim jutarnjim satima, a držimo fige da će se on što prije dogoditi. </p>