Miočić ostao bez riječi: Kako je to navijati za pi*ku LeBrona?

Stipe Miočić žestoko se priprema za novu obranu naslova. Za nešto više od dva mjeseca u Las Vegasu će se jedan nasuprot drugoga naći dva UFC prvaka, Stipe i Daniel Cormier, a obojica u MMA svijetu glase kao istinski sportaši, borci koji prije svega poštuju svoje protivnike.

A kako bi promociju superborbe podigli na još viši nivo i jedan i drugi često gostuju u raznim emisijama, brojnim medijima i najavljuju borbu za naslov. Tako je i Stipe gostovao u podcastu na Barstool Sportsu. U opuštenoj atmosferi voditelj Dan Katz svojim je pitanjem čak i Miočića uspio ostaviti bez riječi. Bar na kratko.

Pardon My Take 4-30 - The one where UFC Heavyweight Champ @stipemiocic almost killed @BarstoolBigCat in the podcast studio.



Full Show + Interview here ——> https://t.co/3Ch9HIqvfF pic.twitter.com/JYgBptUeDa