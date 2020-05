Miočić: Pa što priča Cormier? Nemam uopće gdje ni trenirati

Bolji sam borac od Stipe Miočića. Imam puno poštovanja prema njemu, sjajan je tip i jako dobar primjer svima, ali ja sam bolji borac od njega. Sada samo želim to dokazati.

Daniel Cormier (41) posljednjih tjedana poput papagaja ponavlja manje-više isto. Želi treću borbu sa Stipom Miočićem i ne odustaje. A Stipe uglavnom šuti, ne priča, a i to kad bude, onda stavlja naglasak na svoje vatrogasne izazove.

Međutim, je li pročitao posljednje Cormierove riječi ili ne, sada je i hrvatski Amerikanac uzvratio na tu temu. Samouvjereno, kako drugačije.

- Može on misliti što god hoće ako mu to pomaže da se osjeća bolje preko noći. Ali, budemo li se ponovno borili, rezultat će biti isti. Pobijedit ću i ponovno odšetati s pojasom. Ništa se neće promijeniti.

Ništa u odnosu na Anaheim prošlog kolovoza za koji će Cormier reći da mu se nije smio dogoditi. No, kako Stipe gleda onu prvu borbu kad je u srpnju 2018. u Las Vegasu "zalegao" već u prvoj rundi?

- Bilo mi je važno iskoristiti taj poraz kako bih svojoj kćeri pokazao da ponekad u životu ne ide sve onako kako si zamislio. Ponekad završiš na podu, ali bitno je da se ustaneš i vratiš ono što ti pripada. Isplati se naporno raditi.

Riječi pravog pobjednika. Dok, recimo, Cormier ovako vidi svoj lanjski poraz.

- Nisam trebao doživjeti poraz od njega i to će zauvijek ostati uz mene te nešto zbog čega ću uvijek žaliti. Stipe nikad nije bio bolji od mene i ne mogu prijeći preko toga, držat će me to do kraja života. To što sam dopustio da me pobijedi. Jednostavno, to se nikad nije trebalo dogoditi.

Ali jest, a, prema Stipi, i opet će. Makar trenutno ne može normalno ni trenirati.

- Nikad nisam bježao pokušavajući se boriti s nekim drugim, kao što je on. Samo ne mogu trenirati i nema šanse da to bude u kolovozu, što priča on? Kad budem imao mogućnosti trenirati u kampu, bit ću tu. Sad nemam sparing-partnera, kavez, ništa. Cijeli je Ohio zatvoren.

Ljeto, dakle ni u kojem slučaju za trilogiju ne dolazi u obzir.

- Možemo i u kasnu jesen, što god, samo da sve normalno funkcionira - poručio je Stipe.