Mirta kožnim hlačama protiv kiše, Stipić kao Peaky Blinders, a Toplak u srednjoškolskoj 'tuti'

Tomislav Stipić je za susret s Dinamom postao Thomas Shelby, a Zoran Mamić je došao opušteno obučen na ono što su stanovnici Ferdinandovca nazvali 'praznikom nogometa' i 'svečanošću'

<p>HNL se ove sezone definitivno probudio, barem ako je suditi prema posljednjim susretima. Osijek se razigrao dovođenjem Nenada Bjelice s tri uzastopne pobjede, Dinamo rasprodaje svlačionicu pa je drugima to već zamirisalo na titulu, a u Hajduku je u centru pažnje ipak popularna voditeljica <strong>Mirta Šurjak</strong>.</p><p>Poznata plavokosa Splićanka svojim 'nogama do poda' i zanosnim tijelom u svakom izdanju nove medijske platforme splitskog prvoligaša plijeni pozornost. Osim što je i u Turskoj dobila pozive za dolazak u Galatasaray nakon izdanja u tijelu pripijenoj bijeloj haljinici, voditeljica se na susretu Hajduka i Varaždina pojavila u kožnim hlačama te visoko zavezanoj jeans košulji, a izdanje je naravno, isticalo ženstvenu figuru plavokose Mirte. </p><p>Teško je njenim sugovornicima stoga bilo skriti osmijeh na licu dok razgovaraju s njom pa čak i poraženom Samiru Toplaku nakon što je njegov Varaždin izgubio 2-0 na Poljudu, a javnost je na to 'vruće' izdanje još zapamtila i izjavu: </p><p>- I ja sam napola mokra - izjavila je Mirta u susretu u kojemu je poljudski travnjak izgledao kao da je spreman za vaterpolo utakmicu, a ne nogomet. </p><p>Toplak je pak stigao kao 'školarac' u gornjem dijelu trenirke s kapuljačom bez kopčanja. Rekli bi mu Splićani: 'Eno ga doša' u tuti'. No unatoč opuštenom modnom izadnju njihovog trenera, Varaždinci nisu bili opušteni na terenu pa je pobjedu ipak odnijela momčad <strong>Harija Vukasa</strong> i tako stala na treće mjesto HNL-a. </p><p>No, nije to toliko čvrsto treće mjesto. Za vratom im diše Osijek kojega je u posljednja tri kola preuzeo Nenad Bjelica, a imaju isto 10 bodova kao i Hajduk, ali uz lošiju gol razliku. No, kako je Bjelica zaredao tri pobjede, više nema teret igranja u Europi na leđima, a napunio si je klupu s preko 20 kvalitetnih igrača, pitanje je hoće li Hajduk uspjeti ostati ispred, osobito nakon najava novog trenera Slavonaca da je njegov cilj u mandatu u Osijeku donijeti titulu prvaka u Gradski vrt ili barem Pampas.</p><p>Osim rezultatskih uzbuđenja, podigao je Nenad Bjelica svojim povratkom u HNL i kvalitetu modnog izričaja. Još od svoje ere u Dinamu 'razmazio' nas je svojim nepogrješivim smislom za modu u kojemu uvijek igra na 'ziheraška' izdanja i ne odmiče pretjerano od bijele, plave i crne boje, ali ne možemo mu prigovoriti. </p><p>Prilagodio se Bjelica i vremenskim uvjetima ove sezone koji se često mijenjaju u ranoj jeseni pa je tako u tri kola domaćeg prvenstva promijenio sva godišnja doba i došao od praktički ljetnog izdanja do pravog jesenskog. Rijeku je još svladao (3-0) u samoj košuljici i hlačama, kolo nakon za pobjedu u Varaždinu (1-0) morao je dodati i džemper i sako, a prva utakmica pred publikom u Gradskom vrtu i dramatična pobjeda protiv drugoplasirane Gorice (2-1) zahtijevala je i poduži kaputić. Pretpostavljamo da je kaputiću djelomično naginjala i bol u leđima, ali strateg Osijeka kaže: 'Bit ću uskoro potpuno fit i idemo po titulu prvaka!'</p><p>Naravno, na tom putu do titule svi kao najvećeg konkurenta vide zagrebački Dinamo, aktualnog prvaka koji svoju dominaciju na hrvatskim travnjacima pokazuje iz godine u godinu, no Bjelica je uvjeren kako će mu rasprodaja igrača i vjerojatno igranje Europske lige s kraćom klupom stvoriti probleme koje bi Osijek mogao iskoristiti da se domogne naslova prvaka. </p><p>No, Zoran Mamić se ne čini pretjerano zabrinut. Iako je ispao iz Lige prvaka, okrenuo se Europskoj ligi i HNL-u u kojemu su 'modri' i dalje vodeći, ali ne s prevelikim razmakom od Gorice, Hajduka i Osijeka koji ih prate u stopu. No, još je uvijek opuštena atmosfera u Maksimirskoj 128 sudeći prema zabavnim 'prepirkama' Brune Petkovića i momčadi iz Ferdinandovca, koja je hrvatskog prvaka čekala u Kupu. Dinamo ih je svladao 7-1, a Zoran Mamić je došao opušteno obučen na ono što su stanovnici Ferdinandovca nazvali 'praznikom nogometa' i 'svečanošću'. No Zoki je procijenio - trenirka će ovoga puta biti dovoljna. </p><p>Još jedan trener domaće nogometne lige, koji je pokazao da ništa ne prepušta slučaju, svakako je Tomislav Stipić. Trener Slavena odavno je pokazao svoj istančani modni ukus, a možda mu je i naš tekst u kojemu je slovio za drugog pratitelja mistera HNL-a protekle sezone dao 'vjetar u leđa' da ga vidimo u možda najzanimljivijem izdanju do sada. </p><p><strong>Tomislav Stipić</strong> tako je za susret s Dinamom postao Thomas Shelby. I, dapače, razigrana modna kombinacija s kapicom, prslukom i sakoom na snježno bijele tenisice, donijela je na Maksimir i razigrani Slaven koji je uspio remizirati s favoriziranim prvakom Hrvatske i to zabivši čak tri gola. </p>