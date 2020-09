'Želim titulu u Gradskom vrtu! Dinamo će imati problema ako uđe u EL, sad nema takvu širinu'

BOLE ME LEĐA 'Čak u petak nisam bio na treningu, ali su me osposobili liječnici za utakmicu. No bojao sam se da netko ne skoči na mene nakon gola, ne znam kako bi to završilo', priča raspoloženi trener NK Osijeka

<p><strong>Nenad Bjelica </strong>s osmijehom pozdravlja publiku na tribinama, radosno gostuje u emisijama i s ponosom prolazi kroz rodni mu Osijek nakon što je s klubom iz grada na Dravi zaredao tri pobjede u prvenstvu od svog dolaska na klupu. A što će tek biti ako nastavi taj niz.. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osijek slavi pobjedu</strong></p><p>- Ne ako ih nastavimo. KADA ih nastavimo. Imamo dovoljno kvalitete za to i siguran sam da će iz utakmice u utakmicu biti i više navijača na tribinama i da će uživati u našim igrama - najavio je u emisiji Slavonske televizije <a href="https://www.youtube.com/watch?v=guWpI4UESEQ&ab_channel=SlavonskaTelevizija" target="_blank">'Pun pogodak'.</a></p><p>- Kao i uvijek, puno je lakše igrati s publikom, ona je vjetar u leđa svih 90 minuta i igračima je lakše tako igrati. Navijači su uz nas. 'Ovakvu atmosferu nema nitko u Hrvatskoj', rekao mi je jedan od mojih pomoćnika. Navijači te nose cijelu utakmicu. Dobro, možda imate to u Splitu i u Zagrebu nekada, ali kad dođe Pampas pa zagrmi 7-8 tisuća navijača, neće nikome biti lako u Osijeku - smatra Bjelica.</p><p>A svakako da to neće biti na odmet u pohodu na vrh hrvatskog nogometa koji je njegova želja. Bio bi to prekid Dinamovog veličanstvenog niza titula prvaka, velik skok za slavonskog prvoligaša. No, popularni 'Bjelko' smatra da to nije nemoguća misija.</p><p>- Ja ne želim srušiti Dinamo, ja želim s Osijekom biti prvak. Ja ne razmišljam o Dinamu, razmišljam samo o Osijeku. Želim titulu, je li to Kup, prvenstvo, ove ili sljedeće sezone... To su moje želje i mislim da su to realni ciljevi i da se mogu ostvariti. Imamo kvalitetu u klubu. Meni je izazov biti prvak. Ako netko misli da je to nemoguće, to je njegov problem. Ja vjerujem da je to moguće i mislim da ćemo to pokazati. </p><h2>'Dinamo bi mogao imati problema'</h2><p>Ispadanje iz Europe možda je olakšalo borbu za titulu prvaka...</p><p>- Mi imamo sada tri boda manje od Dinama, ali eto oni imaju još utakmicu manje, tako i da pobjede to je šest bodova i to znači da mi i dalje imamo sve u svojim rukama. Nećemo voditi računa o drugima. Nije nama samo Dinamo protivnik nego i drugi klubovi. A poznato je da je Osijek gubio neke bolje pozicije upravo protiv 'slabijih protivnika'. Tu trebamo izvući maksimum. Ja sam optimist vječiti i mislim da se možemo uključiti u borbu za vrh. Mi nemamo taj imperativ koji ima Dinamo i to je isto naša prednost, a i to što će oni igrati vjerojatno Europsku ligu, a znam iz iskustva da je to naporno ako nemaš 23-24 igrača da rotiraš iz utakmice u utakmicu,a mislim da to Dinamo u ovom trenutku nema i može biti da će oni imati nekih problema - smatra donedavni trener hrvatskog prvaka kojega je napustio početkom prvog vala korona virusa, ali je otvoreno priznao da smatra da je i on zaslužan za posljednju titulu prvaka zagrebačke momčadi.</p><p>Evidentno je, oba njegova nasljednika na 'modroj' klupi, imala su lošije rezultate.</p><p>Da je Bjelica ranije postao trener bi li Osijek prošao <strong>Basel</strong>? </p><p>- Teško je to prosuditi. Mislim da je naše drugo poluvrijeme bilo bolje od Baselovog prvog i mislim da smo zaslužili bolji rezultat, ali ne znam bismo li ih prošli da sam došao ranije. Teško mi je to reći. Drugi gol smo si zabili sami, ali to je nogomet. </p><h2>'Trebam li biti na muralu, odlučit će navijači'</h2><p>Donošenje titule prvaka u Osijek bila bi 'nadoknada' za 2000. kada je Bjelica postao jesenski prvak s momčadi iz Gradskog vrta. Upravo je 'velika petorka' te generacije dobila i svoj mural u kod gradskih bazena. Među njima je bio i Nenad, no odlaskom u Dinamo je prekrižen. Neka navijači odluče treba li on biti na njemu, govori novi trener.</p><p>- Možda i je ovaj dolazak zatvaranje kruga. Te 2000. godine sam morao otići, klubu je bio potreban novac, ali vjerujem da ćemo ovoga puta uspjeti napraviti sve da osvojimo titulu prvaka u ove tri godine koliko mislim ostati. A što se murala tiče, mural su emocije, sjećanja, momenti koje smo te 2000. svi skupa proživjeli. Nisam se sam crtao, navijači su me ondje stavili među pet ljudi, isto tako su me u određenom trenutku maknuli. Vjerojatno se netko tko me previše volio razočarao što sam otišao u drugi hrvatski klub koji mi je u tom trenutku dao dobru ponudu. Mislim da to nije bio nikakav tip izdaje jer ja u tom trenutku nisam bio trener Osijeka ili imao ponudu da dođem u Osijek. Naravno biti među pet legendi puno mi znači, ali neka navijači i dalje budu ti koji će odlučiti tko će biti na zidovima, a tko ne. Ja ću se svojim radom potruditi unaprijediti klub. </p><p>Dugo Osijek nije imao ovakvu energiju i ovaj pobjednički mentalitet, složit će se mnogi. Iako uvijek u gornjem domu ljestvice HNL-a, najave pobjeda i pohoda na vrh nije bilo.</p><p>- Motivacija trenera je motivacija ekipe. Ne možeš biti negativan, a da ti je ekipa pozitivna. Moraš te kvalitete posjedovati i to prenositi na ekipu, mislim da sam tako radio u svakom svom klubu. U svaku svoju ekipu sam potpuno vjerovao. Mislim da nema ekipe u HNL-u koju mi ne možemo pobijediti. Ne tražim ja 101 posto, samo 100 posto tražim i kao budemo tako igrali, naravno može se uvijek dogoditi neka nezgodna situacija, isključenje, individualna greška, ali ukoliko ulaziš u utakmicu na taj način bit će puno više pobjeda. </p><h2>'Odbio sam milijunske ponude'</h2><p>Budući da se Bjelica pokazao kao sjajan trener, navijače je strah da će im ga netko 'oteti' prije osvajanja titule.</p><p>- Imao sam stvarno nemoralnih ponuda i sada kada sam mogao ići za milijunske iznose u Emirate, Saudijsku Arabiju, Kinu. Ali ja želim uživati u ovome što radim,a u tim zemljama dobijete samo novac i ništa više. Ovdje imam puno više. Dobru atmosferu u ekipi, u gradu, dobar projekt, ljude koji me cijene, obitelj mi je jako blizu. Jako puno vremena provodim s njima. U ovih 13 godina sam proveo puno vremena bez svoje supruge i djece, praktički i ne vidiš djecu kako odrastaju, tako da mi puno znači da sam blizu njih i blizu drugih meni dragih ljudi - kaže i dodaje:</p><p>- Moram priznati da mi je Osijek dao dobru financijsku ponudu i omogućio mi cijeli moj stožer, a neki drugi nisu. Ovo je bila prva realna ponuda Osijeka za mene i dogovorili smo se za pet dana, a ljubav prema Osijeku ne moram više isticati. To sam radio i dok sam bio u drugim klubovima koje sam trenirao, neovisno je li to bilo u Hrvatskoj ili negdje dalje. Sretan sam što sam se vratio u svoj klub i svoj grad gdje sam i odrastao.</p><p>- Siguran sam da ćemo natjerati navijače da dođu na stadion da nas bodre od prve do zadnje minute. Ovi igrači će u svakoj utakmici davati svoj maksimum, to je njihova obaveza i obaveza ovoga trenera, znamo čiji grb na dresu nosimo i oni to u svakoj sekundi utakmice moraju znati - kaže Bjelica, a čini se kako su navijači već prepoznali trud njega i igrača kada su ga u dramatičnoj utakmici protiv Gorice, u kojoj je Osijek slavio golom Grgića u 97. minuti susreta 2-1, bodrili svih 97. minuta. Koliko je predan svom radu pokazuje i činjenica da je utakmicu vodio s jakim bolovima u leđima.</p><h2>Bol u leđima</h2><p>- Pod kontrolom sam. Zahvaljujem se liječnicima u Osijek koja mi svakodnevno pomažu uz injekcije, a isto tako radim neke terapije, tako da vjerujem da ću uskoro biti fit. To se dogodilo pred Varaždin. Cijeli sam tjedan vodio treninge s puno bolova, a u petak čak i nisam mogao doći na trening, ali su me onda liječnici osposobili za utakmicu. No najvažnije je da su igrači spremni, ja nisam toliko bitan, ali vjerujem da ću uskoro biti još bolji - rekao je pa prokomentirao susret s ekipom iz<strong> Velike Gorice:</strong></p><p>- Od početka do kraja je lijep osjećaj bio na utakmici protiv Gorice. Naravno, kada se pobjedi onda je ugođaj uvijek ugodan. Mislim da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu od početka do kraja, zasluženo pobijedili. zapravo smo sami sebi stvorili probleme, ali individualne greške su dio nogometne igre i treba ih tako prihvatiti. Ipak, ekipa je smogla snage i uspjela postići drugi pogodak. </p><p>- Ja respektiram svakoga, to nema veze je li <strong>Gorica, Varaždin ili Manchester City. </strong>U svim tim utakmicama sam ja najavljivao utakmice na pobjedu. Naravno da je lakše pobijediti protiv Gorice i Varaždina, ali i protiv Manchester Cityja postoji šansa. Mi smo u tim utakmicama u Dinamo dva poluvremena igrali nulu, ali nogomet je nepredvidiv. U svakoj utakmici je pobjeda moguća i takav mentalitet želim ugraditi u igrače i tako će biti dok budem ovdje - rekao je Bjelica.</p><p>- Naš je plan bio visok pritisak od prve minute, ali oni nam nisu to omogućili. Već su se postavili tako da dugim loptama preskaču tu našu prvu liniju presinga, ali bilo je puno situacija gdje smo mi na izgubljenu loptu odmah reagirali i pokušali nešto napraviti. Mislim da smo stvorili 4-5 prilika u tom prvom poluvremenu. Gorica nije slab protivnik, četiri pobjede i jedan remi, to nije slučajno, vidjet ćete to i u narednim utakmicama, Gorica će biti tvrd orah mnogim ekipama - smatra.</p><h2>'Želimo još igrača'</h2><p>Miérez i Jugović sjajni...</p><p>- Malo smo i zabili golova s obzirom na šanse i koliko igrača u svakoj akciji imamo u šesnaestercu. Kod svakog centaršuta minimalno trojica. Nekad se dogodi da to budu i četvorica, a onda je protivniku teško pratiti veznoga igrača koji dolazi iz drugoga plana. </p><p>Na klupi su bili neki dobri igrači poput novog Boha,a Ndockyta, Kleinheislera...</p><p>- Zvijezde su oni koji to na terenu pokazuju, oni koji igraju za momčad. Ne kažem da to ne pokazuju ovi koji su ovu utakmicu bili na klupi, ali procijenio sam da su mi ovi koji su bili na terenu prikladniji za ovo što želim, što ne znači da neće ovi igrači s klupe biti naredne utakmice u prvih 11. Proširio se kadar kvalitetnih igrača. Imamo ih 20-22, to je bitno za igru na dva kolosijeka. </p><p>Je li momčad kompletirana?</p><p>- Na nekim pozicijama imamo po dva, tri igrača. Na stoperskim pozicijama i pet, na bekovima po tri, iako želimo još Todorovskog i Marina da dobiju više minuta u nekom drugom klubu. Iako zbog ozljede Bočkaja i Grezde možda se odlučimo na još jedno krilo. Ali vidjet ćemo hoće li to biti moguće. I s ovim kadrom možemo napasti vrh hrvatskog nogometa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen Damjan Bohar</strong></p><p><strong>Josip Vuković</strong> odabrao je Osijek ispred ponuda francuskih prvoligaša, priča se... </p><p>- U ovo vrijeme Covida ljudi stavljaju puno stvari na vagu, recimo koliko će blizu biti obitelj, isto sam i ja razmišljao, pa sam zbog toga odabrao Osijek pored nekih možda financijski atraktivnijih ponuda. Isto tako razmišljaju i igrači. Osijek je ozbiljan klub s ozbiljnim projektom, financijskom stabilnošću, u vrhu hrvatskog nogometa i ja se nadam da ćemo donijeti u sljedeće 2-3 godine jednu titulu prvaka u Gradski vrt. Odnosno, na Pampas. Ma ustvari, ja bih volio da bude u Gradski vrt - nasmijao se Bjelica. </p><p><strong>Ivica Kulešević,</strong> Nenadov prethodnik, ostao je raditi u klubu.</p><p>- Ja sam s Ivicom prijatelj dugi niz godina, igrali smo zajedno. Ali nije to razlog zašto je ostao uz mene. Mislim da je on kvalitetna osoba koja mi može pomoći u mom radu, poznaje klub iznutra, pomaže mi u odnosima sa školom nogometa, drugom momčadi. U početku mi je jako teško jer se moram baviti s puno toga, a Ivica mi pomaže u jako velikom opsegu posla i jako mi je drago da je prihvatio da ostane uz mene. </p>