Misa za Kobeja u Splitu: Nakon mise šutirat će na koš 24 puta

Svijet nije izgubio samo velikog sportaša, već i velikog čovjeka. Kobe Bryant (41) je sa kćerkom Giannom (13) i još osmero ljudi poginuo u padu helikoptera u Los Angelesu, a fanovi se još uvijek u nevjerici opraštaju sa omiljenim sportašem. U Splitu će u Župi sv. Spasa na Mejašima za njega i sve tragično preminule sportaše služiti misu, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

Kobe Bryant, jedan od najvećih košarkaša svih vremena, tragično je preminuo u nedjelju navečer u padu helikoptera. S njim je tragično preminula i njegova 13-godišnja kći Gianna te osmero drugih putnika.



U svom životu Kobe Bryant je potporu i utjehu imao u svojoj obitelji, prijateljima ali i u kršćanskoj vjeri koju je javno isticao: “Bilo me briga za ugovore. Bojao sam se da ću ići u zatvor. Bio sam užasnut. Ali, ono što mi je tada pomoglo, a ja sam katolik, tako sam odgojen i tako odgajam svoju djecu, bio je razgovor sa svećenikom”. Supruga Vanessa također je katolkinja i imali su katoličko vjenčanje 2001. godine. Izjavio je kako djecu odgaja u vjeri. Često je odlazio i na svetu Misu, što svjedoči jedna vjernica: "Čim je misa počela, zamijetila sam veliku sjenu u desnom dijelu svog perifernog vida i čula prilično snažan glas koji je vjerojatno dolazio od velikog čovjeka. Dva puta sam provjerila što vidim… bio je to Kobe Bryant u istoj klupi kao ja, na drugome kraju!"



Kao vjernici pozvani smo moliti jedni za druge, posebno za naše voljene. Budući da je puno nas voljelo ovoga velikoga sportaša i čovjeka organiziramo ovaj događaj kako bi se svi zajedno za njega pomolili i u Gospodinu pozdravili do viđenja u Nebu.

Foto: USA Today Sports/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL



Stoga, Župa Sv. Spasa – Mejaši, poziva sve vjernike, sportaše, posebno košarkaše na svetu Misu zadušnicu koju ćemo imati za tragično preminulog košarkaša Kobea Bryanta, njegovu kćer Giannu, za ostale preminule u toj nesreći, kao i za sve preminule sportaše. U propovijedi ćemo razmišljati o sportskom, obiteljskom i vjerničkom životu, posebno kod Kobea Bryanta.



Nakon svete Mise otići ćemo do košarkaškoga igrališta, koje se nalazi u blizini, i uputiti ćemo 24 šuta (lopte) u spomen na brojku koju je Bryant najduže nosio na leđima. Nakon toga, ako netko želi, može ostati igrati košarku.