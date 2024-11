Mišić i Ademi neće igrati protiv Borussije! Upitni su i za Hajduk

Dinamo u poprilično lošem raspoloženju dočekuje Borussiju Dortmund u petom kolu Lige prvaka. Što zbog loših rezultata u HNL-u, ali i brojnih ozljeda koje su se nakalemile na momčad.

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru | Video: GNK Dinamo

Ivan Nevistić i Bruno Petković već dulje vrijeme su načeti, Petru Sučiću pukla je metatarzalna kost i neće ga biti dva mjeseca, Martin Baturina je potrošen i daleko od prave forme, a sad su se pojavili novi veliki problemi za Nenada Bjelicu. Kako piše Germanijak, Josip Mišić i Arijan Ademi propustit će utakmicu protiv Borussije!

Mišić je motor Dinamovog veznog reda i čovjek koji diktira zbivanja na terenu. Već neko vrijeme je ozlijeđen, nezaliječen i dva tjedna bez treninga igrao je protiv Rijeke, a to je samo pogoršalo stanje. Najveći problem 'modrih' je što pravu zamjenu za njega nemaju. To bi možda mogao biti Ademi od kojeg se očekivalo da preuzme odgovornost i uskoči u zahtjevne kopačke Petra Sučića, ali i on se ozlijedio u subotnjem derbiju pa će Bjelica morati na prošlogodišnjeg finalista Lige prvaka bez dvojice važnih veznjaka i ljudi koji su njegova produžena ruka na terenu.

Bratislava: Trening nogometaša Dinama uoči utakmice protiv Slovana | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

To je poprilično poremetilo Bjeličine planove koji je u Ligi prvaka protiv jačih momčadi igrao s petoricom veznjaka i tako s gustim veznim redom uspijevao kontrolirati posjed, no ovaj put će morati mijenjati kocepciju. Ostao mu je na raspolaganju samo Martin Baturina od igrača koji su do sada bili nezamjenjivi u Ligi prvaka, a jedan od kandidata za prvu postavu protiv Borussije je Marko Rog. Kandidati su svakako mladi lavovi, Luka Stojković i Lukas Kačavenda, a jedna od opcija je i Maxime Bernauer koji je zadnjeg veznog igrao protiv Rijeke. U kroničnom izostanku klasičnih veznjaka, trener Dinama je iz juniorske momčadi povukao Branka Pavića.

Dinamo i Rijeka sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pošast ozljeda napala je hrvatskog prvaka u ključnom dijelu sezone u kojem ih čeka nekoliko važnih utakmica. Nakon Borussije slijedi nedjeljni derbi na Poljudu, Mišić i Ademi su upitni i za taj dvoboj, a susret protiv Hajduka Bjelica jednostavno ne smije izgubiti jer bi zaostatak za najvećim rivalom bio čak minus 7. To bi itekako potreslo njegovu fotelju.