Mišić je saznao konačnu kaznu! Evo koje utakmice će propustiti

Konačno je poznata sudbina Dinamovog kapetana Josipa Mišića, koji je u osmom kolu HNL-a dobio crveni karton zbog vulgarnog riječnika tijekom razgovora sa sucem. Posljednjih su se dana "vukli repovi" o kazni koja očekuje Mišića, a disciplinski sudac HNL-a u četvrtak je razriješio sve sumnje.

Dinamov veznjak suspendiran je na dvije utakmice, čime je potvrđeno kako ga nema za derbi protiv Hajduka 10. listopada. Podsjetimo, Dinamo je ovog tjedna objavio kako će 7. listopada odigrati osminu finala Kupa protiv Vukovara 1991, čime se otvorila mogućnost da Mišić ipak zaigra u derbiju.

Ipak, za to mu je trebala jedna utakmica suspenzije, što se nije dogodilo. Štoviše, disciplinski sudac izrekao mu je i 3000 eura novčane kazne, a kapetan Dinama propustit će utakmice protiv Vukovara i Hajduka.