Josip Mišić ostaje u Dinamu. Ono što smo prije nekoliko dana i najavili, potvrdio je zagrebački klub otkupivši Mišićev ugovor od Sporting Lisabona.

Zagrepčani su odlučili iskoristiti klauzulu i na račun lisabonskog kluba uplatili dva milijuna eura, prema pisanju portugalske A Bole.

- Iznimno sam sretan i ponosan na ovaj trenutak. Bila mi je čast doći u Dinamo već prije pola godine, a potpis ugovora je svakako jedan sjajan trenutak u mojoj karijeri. Trudio sam se svojim igrama otkad sam stigao tu pokazati i svoju kvalitetu, ali istovremeno i zahvalnost i sigurno ću tako nastaviti. Drago mi je što su se klubovi dogovorili oko mog prelaska u Dinamo - rekao je Mišić po potpisu višegodišnjeg ugovora.

Zahvalni veznjak bio je važan kotačić "modrih" u prošloj sezoni, a kako prije toga nije dugo igrao, u Maksimiru od njega očekuju još bolje predstave. Josip Mišić bit će veliki dobitak za "novi Dinamo", snažna karika hrvatskog prvaka u sredini terena.

Također, u Dinamo se vraća i Amer Gojak. Reprezentativac BiH prošlu je sezonu odradio na posudbi u Torinu (za koju je Dinamo dobio milijun eura), no Talijani nisu iskoristili klauzulu za otkup ugovora, pa ga otkupili za dodatnih 4,5 milijuna eura. Dapače, u Torinu su željeli Gojaka dobiti za "sitniš", čelnici Dinama na to nisu pristali, pa se Gojak vraća u Dinamo. A to je za Krznara odlična stvar, iza Gojaka je 162 već nastupa u plavom dresu, a "modrima" će biti na raspolaganju i za početak Europe.