Mišković je poslao upozorenje Sanchezu: 'Ovo je za alarm. A priče o umoru me ne zanimaju'

Predsjednik Rijeke Damir Mišković (61) osvrnuo se na turbulentni tjedan kluba, europsku euforiju i tijesno ispadanje od Strasbourga pa težak poraz kod Gorice (4-0). Iako je zadovoljan europskom sezonom, u HNL‑u je situacija zabrinjavajuća nakon drugog poraza u nizu i -15 za Hajdukom i ugroženom trećom pozicijom.

- Ne može nitko od nas biti zadovoljan učinkom u HNL‑u. Jednostavno imamo premalo bodova - rekao je Mišković za Novi list.

Najveći fokus stavio je na rad trenera Victora Sancheza i njegove česte rotacije. Klub smatra da su upravo one glavni uzrok pada forme:

- Nažalost, mi smo sedam utakmica izgubili zbog tolikih i takvih rotacija.

Dodaje da se igrači teško mogu uigrati uz stalne promjene te da se upalio alarm u borbi za treće mjesto. Odbacuje trenerovo objašnjenje o umoru, naglašava da klub pruža vrhunske uvjete i da je nelogično govoriti o umoru ako igrači ulaze s klupe.

- Priče o umoru me više ne zanimaju… Umor je ponajviše u glavama.

Ističe da su treneru jasno prenijeli stav kluba:

- Sanchezu smo svi mi iz klupskog vrha i sportskog sektora rekli što mislimo. Ovo nije negativna nego poticajna kritika… U HNL‑u se upalio crveni alarm.

Predsjednik poručuje da se do kraja sezone svaka utakmica mora igrati "kao finale" te da je cilj zadržati treće mjesto i osvojiti Kup. Unatoč problemima, ostaje optimističan: Rijeka, kaže, ide dalje, ali uz nužne korekcije u radu stručnog stožera.