Mišković: Kao da igramo Ligu prvaka! Odlično za Hrvatsku...

Rijeka je u ždrijebu održanom u petak u izvukla jednu od najtežih mogućih grupa u Europskoj ligi. Napoli, Real Sociedad i AZ Alkmaar bit će atraktivni protivnici. Mišković je oduševljen

<p><strong>Rijeka </strong>je u ždrijebu Europske lige izvukla <strong>Napoli</strong>, <strong>AZ</strong> <strong>Alkmaar</strong> i <strong>Real Sociedad</strong>. A, po jačini, kao što kaže predsjednik Rijeke <strong>Damir Mišković</strong>, ovo je mogla biti skupina za Ligu prvaka</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje u riječkoj svlačionici nakon prolaska u skupine EL</strong></p><p>- Fantastična grupa, grupa Lige prvaka. Ove tri ekipe zajedno vrijede više od milijardu eura, samo Napoli vrijedi cca. 500, 600 milijuna eura. Odlično za Rijeku, za grad, za županiju. Odlično za Hrvatsku da će doći ovakve tri ekipe. Mi ćemo dati sve od sebe da se potučemo s ovim momčadima kao što smo i s Milanom i svim ostalim velikim momčadima koje su imali status favorita pri dolasku na Rujevicu - nahvalio je protivnike iz skupine predsjednik Rijeke pa kratko prokomentirao drugog hrvatskog predstavnika, <strong>Dinamo</strong>:</p><p>- Dinamo isto nema laku skupinu, neće im biti lako, ali moje mišljenje je da će proći. Još jednom im čestitam na uspjehu.</p><p>Upitan o novcu koji donosi ulazak u skupine Europske lige (oko tri milijuna eura), Mišković tvrdi da on nije najvažniji faktor riječkog uspjeha:</p><p>- Ovo je sportski uspjeh, a ne novčani. Naravno da nam novac treba, ali meni je draže ovo od bilo kojeg novca na svijetu. Cijela Rijeka i Hrvatska zaslužuju da Hrvatska ima više predstavnika u Europi.</p><p>Slovenci rade čuda na klupi Rijeke?</p><p>- Naravno, Kek je napravio čuda na našoj klupi, ali se također mora priznati i doprinos Igora Bišćana. Moramo si zadati neke ciljeve i ići prema njima, oni su uvijek visoki jer je to jedini način za poboljšavanje. Još jednom ponavljam da je ovo veliki uspjeh za Rijeku, došli smo u Kopenhagen, odigrali smo fantastično. Oni su napadali kao Vikinzi sa svih strana, a nisu nam mogli ništa.</p><p>O <strong>Rožmanu</strong>?</p><p>- Sigurno je ovo i trenerska pobjeda. Definitivno mu vjerujemo. U prošloj sezoni je osvojio Kup, a znamo da to nije lako. Odradio je fantastičan posao, spojio se mentalitet Rijeke, moramo imati bar pet, šest mladih igrača. Smatramo da mladima trebamo dati šansu bez obzira na to što nemaju iskustva (Kulenović, Lepinjica, Nevistić i ostali).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Sve su to mladi dečki od 20 i koju godinu, vrlo mlada, ali ekipa s karakterom. Rijeka ima pritisak biti u vrhu hrvatskog nogometa, ali i s tim mladima smo pokazali da možemo biti u samom vrhu. S njima će biti oscilacija, ali mi smo tu da im damo potporu, pogotovo ovi s više iskustva, a kod nas su to igrači koji imaju 28, 29 godina - rekao je Mišković pa usput nahvalio <strong>Franka Andrijaševića</strong>:</p><p>- Andrijašević je veliki vođa i to je pokazao jučer na terenu, bez obzira na to što pred kraj utakmice nije imao snage, htio je biti tu uz dečke na terenu. Ovo je bilo za <strong>Murića </strong>koji nije mogao biti na terenu, ali evo, ostatak momčadi mu je osigurao još bar šest europskih utakmica.</p><p>- Napravili smo neke sportske ciljeve, dugoročne i kratkoročne. Mi nismo neki ogromni klub, ali idemo svi zajedno putem kojim smo se dogovorili. Ljudi su shvatili gdje idemo, kamo želimo ići, tako da nije važan samo Damir Mišković, nego i svi ostali ispod mene. Od tete spremačice do Marine u financijama. Živimo kao obitelj, uvijek ima dobrih i loših dana kao i u svakoj. Smatram da je Rijeka izrasla u klub koji može igrati na zavidnoj razini. </p><p>Odlasci, pojačanja?</p><p>- Igrači su tu da odigraju pa da se nakon par godina prodaju. Hrvatska liga je razvojna liga, igrači si ovdje ne mogu osigurati egzistenciju - zaključio je Mišković.</p>