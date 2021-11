Dva dana nakon Jadranskog derbija najmanje se priča o 3-2 pobjedi Hajduka i o nogometu. Utakmica je bila super-zanimljiva, i dalje su u igri za naslov i Dinamo, i Rijeka, i Osijek i Hajduk. Suci su imali sjajnih odluka i pokoji previd, ali sve je to, na žalost, palo u pedeset i peti plan.

POGLEDAJTE VIDEO: Tuča ispod lože

Jer u nedjelju smo na Rujevici vidjeli:

S predsjednikom Rijeke i dopredsjednikom HNS-a, Damirom Miškovićem razgovaramo nakon dvije prespavane noći, nakon što je sam mogao posložiti sve dojmove i odjeke nogometno uzbudljivog, a "navijački" sramotnog derbija.

- Utrčavanja na teren su nedopustiva, to je svima jasno od trenutka kad su se dogodila i u tome svi mislimo jednako, bez obzira na navijačke sklonosti i(li) rad u bilo kojem klubu - kaže predsjednik.

- Nije, na žalost, prvi put da se to dogodilo u Hrvatskoj i samo su dva načina na koji se može raditi na tome: 1. da policija obavi svoj dio posla, kao što ga i obavlja pa da oni kojima na tribinama nije mjesto uopće ne mogu ni doći u situaciju da svima nama normalnima uništavaju nogomet, 2. edukacijom djece i mladih, a mi u Rijeci to radimo stalno i redovito, odlazimo u škole i vrtiće i pričamo upravo o tome.

Kolika vas kazna čeka?

- Ne pada mi na kraj pameti ikoga pitati za to. Kao što policija radi svoj dio posla tako i nadležna tijela HNS-a u miru rade svoje pa će onda donijeti odluku sukladno važećim pravilima i odredbama.

Domaća je publika nekako zaboravila bacanje baklje na tribinu s riječkom djecom, prve opipljivo žestoke tenzije dogodile su se kad je Livaja provocirao domaću publiku (za što je kažnjen žutim kartonom) nakon što je zabio sjajan gol za 0-1.

- Neću komentirati ponašanja igrača. Posebno ne protivničkih.

A navijača jednih i drugih, zalijevanje pićem u loži, tučnjavu dva metra ispod lože?

- Nisam komentirao navijača sa zastavom i štapom na travnjaku na tuđem stadionu, ni gađanje stolicama naših trenera i igrača na gostovanjima, nisam komentirao pljuvanje, zalijevanje i vrijeđanje naših predstavnika i mene samog u loži tuđeg stadiona. Pa neću ni ovoj situaciji.

Rekli ste 'dva izolirana incidenta, dva pojedinca koji su previše popili pa utrčali na teren, naravno da mi je žao mi što se to dogodilo'.

- Točno. Ja sam uvjeren da je bilo upravo to: dva izolirana incidenta. S posljedicama kakve su se dogodile i s onima koje će se još dogoditi na štetu organizatora utakmice, na štetu Rijeke.

Temu je zaključio ovom rečenicom:

- Ljudi, pa stalno pokušavamo smanjiti tenzije, ne spomenemo ni 5% onoga što doživimo na gostovanjima. Normalno da nije normalno i da nema opravdanja niti za one koji bace baklju na ljude (i to na djecu) i normalno da nema opravdanja za one koji utrčavaju na teren! Policija radi svoje, HNS radi svoje, a i svaki kluba mora raditi sve što može da se takve stvari ne ponavljaju. I Rijeka na tome radi!

Mišković je odmah po dolasku u Rijeku i HNL bio suočen s onim bacanjem kamenja na Kantridi na tribinu na kojoj su sjedila djeca (opet djeca i opet na Jadranskom derbiju i opet od strane gostujućih "navijača") pa je tada na glasnu i jasnu konstataciju 'I ti ćeš tj. klub kao organizator uvijek snositi dio odgovornosti tj. krivice za takve incidente' odgovorio povikom:

- A što da radim, čovječe? Da napravim tribinu koja će sa svih strana imati ograde, da ljude koji nam dođu u goste stavim u kavez?!?! Ako je to jedino što možemo napraviti, a onda možemo probati i to, ali valjda neće doći do toga!

Došlo je do toga, klub je to bio prisiljen napraviti i napravio je. I opet se događaju slični incidenti ili drukčiji incidenti. Sa evidentnim propustima zaštitara. Hvalabogu da bar policija ima sredstva, moć i zakonsko ovlaštenje bar se naknadno pobrinuti za kaznu idiotima s tribina. Neovisno o tome za koga navijaju i(li) na kojem stadionu uništavaju sportski spektakl.

O samoj utakmici Mišković nam kaže:

- Mi smo pobijedili u Splitu, oni u Rijeci. Nije mi drago zbog poraza, normalno, ali nisam loše volje jer Rijeka igra: dobro. Mi smo igrali bolje od Hajduka, ali nogomet je ponekad i to da si bolji, a izgubiš. Gol u 98', u akciji u kojoj je svega bilo u 2-3 sekunde... Dogodi se.

U toj zadnjoj akciji i sudac i VAR i kasnije TV analize potpuno su propustile konstatirati očigledan prekršaj Eleza nad Velkovskim. Riječki bi stoper odbio loptu da nije bilo tog faula.

- Snimku svatko može pogledati, ali zbog korektnosti i dosljednosti: neću ni to komentirati. Neka čitateljice i čitatelji procijene.

Realnost ove sezone je da se i Rijeka, i Dinamo, i Osijek i Hajduk, barem kako stvari sada stoje, borite za naslov.

- Ma naslov prvaka nama nije nikakav imperativ i to svi znaju. Cilj e je uvijek dati svojih 100%, igrati moderan i napadački nogomet i na taj način što više pobjeđivati. Da, sad u HNL-u imamo četiri jake ekipe, svaku sa svojim načinom rada i vizijom nogometne igre. HNL nam je takva da smo svi mi od te četiri jake ekipa u četiri boda, dakle iznimno zanimljiva i neizvjesna. Imali smo vikenda dva derbija pa je puno emocija bilo stisnuto u dva dana i lako se zaboravi kako je još jako puno do kraja priče. A to znači da će naša Rijeka koja igra dobro i atraktivno imati još puno šansi da nadoknadi bodove koje nije osvojila, kao npr. one u nedjelju u Jadranskom derbiju - rekao je Damir Mišković u razgovoru za 24sata.