Mišković obradovao Emiraćane Modrićevim dresom iz Rusije

راشد بن حميد يستقبل نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عجمان / الأربعاء 4 مارس 2020 : استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم ظهر اليوم دامير ميسكوفاتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم . وبحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي سُبل التعاون المُشترك مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم على صعيد تبادل الخبرات الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات والمباريات الودية بين منتخبات الإمارات وكرواتيا . حضر اللقاء حميد أحمد الطاير وهشام محمد الزرعوني وعلي حمد البدواوي أعضاء اللجنة الانتقالية وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية .

