Mišković: Nismo izgledali dobro sa Sopićem! Pregovaramo o odlascima Pašalića i Ivanovića

Predsjednik Rijeke Damir Mišković rekao je kako je neuvjerljiva igra glavni razlog zašto je trener Željko Sopić dobio otkaz na klupi hrvatskog doprvaka. Sopića je naslijedio donedavni pomoćnik Radomir Đalović, koji je u četvrtak vodio Rijeku u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu protiv Olimpije (1-1).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Sažetak utakmice: NK Rijeka vs NK Istra 1961 4:1 | Video: MAXSport

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Mišković je gostovao je za Novu TV otkrio što se dogodilo sa Sopićem, koji je prošle sezone doveo Rijeku do same završnice u borbi za dvostruku krunu.

- Struka je odlučila da trebamo napraviti neke promjene. Sopić je divan čovjek i dečko, pošteno je odradio, ali struka se odlučila za promjene i tako smo napravili. Nismo izgledali dobro zadnjih nekoliko utakmica, ali struka je odlučila tako, došli su do mene i to je najbolji put. Bili smo pošteni prema njemu, on je isto pošteno odradio i ne bih ulazio u neke detalje - rekao je Mišković, pa je demantirao glasine da je treneru uvjetovao koji igrači moraju igrati.

Rijeka: Utakmica 36. kola SuperSport HNL-a, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Mediji to uvijek preuveličaju .U 13 godina otkako sam predsjednik nikad nikome nisam rekao tko mora igrati i tko ne mora. To je odabir trenera, oni sami odabiru - rekao je.

Prošle je godine Mišković opleo po Dinamu nakon što su "modri" angažirala Sergeja Jakirovića nekoliko dana prije presudne europske utakmice za Rijeku protiv Lillea. Simbolično, predsjednik Rijeke dao je otkaz Sopiću samo dva dana uoči uzvratne utakmice trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu

- To su dvije različite stvari, svatko okreće priču kako njemu paše. Idemo dalje, u nogometu je sve normalno i sve nenormalno - komentirao je Mišković.

Nije tajna kako su Marco Pašalić i Franjo Ivanović trenutačno igrači u izlogu Rijeke koji privlače najviše interesa stranih klubova. Mišković je potvrdio kako Ivanović ima izlaznu klauzulu u iznosu od četiri milijuna eura, dok smatra kako je realistična cijena za Marca Pašalića šest milijuna eura.

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Najbliži odlasku će biti onaj za kojeg dobijemo ponudu. Pregovori su i za Pašalića i za Ivanovića, ali ima još tjedan dana do kraja prijelaznog roka. Da, Istina je da Ivanović ima otkupnu klauzulu, a za Pašalića bi šest milijuna eura bila realna cijena - zaključio je Mišković.

Mišković je stao iza trenera Đalovića i otkrio kako je organizirao let za Osijek i time poštedio momčad dugog putovanja u Osijek.

- Svi treneri koji su došli u Rijeku imaju punu podršku. Na njemu je da radi rezultate. Trener je uvijek ovisan o rezultatu. Bilo bi nam drago da uspije.Pobjede su sigurno imperativ za trenera. Organizirali smo avion za Osijek, jer do tamo je put sedam sati, pa povratak sedam sati da bi došli ujutro. Radimo sve da igračima i Đaloviću olakšamo put i da budu što spremniji za Olimpiju.