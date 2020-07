Mišković: Svi su na prodaju, ovo je stvar čistog preživljavanja...

Korona je napravila ogromnu štetu. Svima pa i nogometu. Klubovi su trošili, a nije bilo prihoda. TV prava? Financijski dio je dogovoren i riješen. Sada se rješavaju pravne finese, kaže predsjednik Rijeke Damir Mišković

<p>Mladi trener <strong>Simon Rožman</strong> (37) osjetio je da mu momčad nakon korona-pauze igra u grču, da si lov na drugo mjesto nije postavila kao sportski cilj nego kao bespotrebno težak teret. A na Rujevicu je dolazio Dinamo...</p><p>Predsjednik <strong>Damir Mišković</strong> (55) je zagrmio 'Normalno da stojim iza trenera i igrača! Dečki glavu gore, klub vjeruje u vas, idemo po Europu i trofej'. Naslov je završio izvješen u svlačionici, nakon tri poraza Rijeka je zaredom pobijedila i Dinamo, i Inter u Zaprešiću i Hajduk na Poljudu.</p><p>Europa osigurana, Liga prvaka ipak ne, a za šest dana (na Šubićevcu, finale s Lokomotivom) ide se po drugi uzastopni i ukupno četvrti Kup u Miškovićevoj eri.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Riječko slavlje odjekuje Poljudom</strong></p><p>Na Rujevici su sezonu ocijenili uspješnom, a ako osvoje Kup - sjajnom. No najžešća 'utakmica' počinje tek kad sezona završi. Prodavati igrače da bi se preživjelo ovu užasnu pandemijsku priču.</p><p>- Kako nama, tako svima. Može pričati štogod 'ko hoće, ali sudbina HNL-a je ta. Zbog pandemije je palo sve. Svi gube novac, svi jedva čekamo prijelazni rok. Nema tu tajni, ni skrivanja. Trošilo se, a nije se prihodovalo i svi imaju problem pa i naša Rijeka. Svi ćemo kroz prijelazni rok tražiti zaradu. Problem su i sponzori, prihodi od ulaznica... Sada je već stvar preživljavanja! - priča Mišković za 24sata.</p><p>- Otkad sam ja tu stalno slušam kako je 'kraj lijepe riječke priče', kako se 'raspadamo'. A Rijeka je stalno u Europi, stalno u vrhu, ima jednu titulu, tri Kupa i uskoro igra za četvrti, triput je igrala u EL skupini i igrala play-off Lige prvaka. Je, ako se ne bude racionalno poslovalo i dobro zarađivalo od transfera onda će se raspasti.. Svi!</p><p>Dakle, moguće je da npr. <strong>Čolak</strong> ode u Dinamo?</p><p>- Od mog prvog dana u klubu ponavljam i to je javnost čula valjda već 100 puta: svaki je Rijekin igrač na prodaju. A svatko nam može doći s ponudom, svaki hrvatski ili inozemni klub. Kao što su i ciljevi uvijek isti: izboriti europski plasman, a u Kupu što je dalje moguće.</p><p>OK, ovu sezonu je žestoko poharala korona, ali osim raritetne pauze zbog pandemija imate i jednu, za Rijeku dosad skoro pa raritetnu pozitivnu priču.</p><p>- A najavljivali smo i to, godinama, i dogodilo se točno prema planu: <b>Pandur, Smolčić, Braut, Štefulj, Lepinjica</b> četiri, pet, šest naših mladih u startnih 11. Plus oni na klupi, plus oni na posudbama... Sada nam dolazi na naplatu rad zadnjih 7-8 godina, od <strong>Stilinovića</strong> koji je radio prvu selekciju djece od 10-11 godina do <strong>Flege</strong> koji danas vodi našu Školu nogometa. Naši dečki sada se bore za vrh Prve HNL i hrvatski nogometni Kup, to je fenomenalno. I na tome svaka čast i njima i <strong>Rožmanu</strong> i njegovom timu koji su ispunili sve klupske ciljeve za ovu sezonu!</p><p>Koliko je bilo bitno biti drugi?</p><p>- Ma sve ovisi o ždrijebu. Zarada je samo ulazak u skupine, a to se ne može planirati jer možete naletjeti na nekoga tko troši malo više od vas do onih koji imaju budžete pet ili deset puta veće.</p><p>Kako god, napravili ste klub koji je stalno u vrhu, svakog ljeta u Europi, osam godina ispred Hajduka, osvaja trofeje...</p><p>- Ponosan sam na sve što smo napravili. Bilo bi sjajno da se nađe netko tko može još više podići letvicu. A jako sam sretan ne "samo" zbog Rijeke nego kvarnerskog nogometa. Opatija je u Drugoj ligi, Orijent se bori za Prvu HNL... Svaka čast <strong>Bogolinu</strong> i <strong>Matijašu</strong>!</p><p>TV prava za HNL, u kojoj je to fazi?</p><p>- Financijski dio je dogovoren i riješen. Sada se rješavaju pravne finese. Nije to sporazum od dva retka nego ugovor od šezdesetak stranica koji uređuju i dorađuju odvjetnici obje ugovorne strane.</p><p>Koliko vas je iznenadilo što je čovjek i stručnjak kojeg vrhunski poznajete, <strong>Matjaž Kek</strong>, odbio triput veću lovu od Dinama nego što ju ima u slovenskoj reprezentaciji?</p><p>- To nisu Rijeka i hrvatska reprezentacija, nije moje da komentiram, zar ne? - smije se Mišković.</p><p>Ali čuli ste s njim? Mislite da je mogao biti savršeno rješenje za klupu hrvatskih prvaka?</p><p>- Čuli smo se, ali usput. Pa neću s čovjekom razgovarati o njegovim pregovorima s drugim klubom! Svi znaju koliko je Kek dobar trener, a mi u Rijeci to znamo najbolje - rekao nam je predsjednik Rijeke.</p><p>Razgovarati se trebalo kasnije navečer pa je prebačeno za rano ujutro. Mišković radi po 15 sati dnevno, na kraju dana obiteljska idila i odmor su jedina želja.</p><p>Rijeka je klub kojem ni Grad, ni sponzori neće svake godine ubrizgati milijune u proračun. Koliko sami zarade, toliko imaju. A i u doba rezanja plaća i troškova svi su sportski ciljevi ispunjeni. Uskoro slijedi borba za proračun... Prijelazni rok!</p>