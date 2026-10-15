Mislav Karoglan ima novi klub

Bivši trener Hajduka Mislav Karoglan (44) ima novi posao. Preuzeo je albanski klub Partizani iz Tirane, nakon što je od kolovoza bio bez angažmana kada je napustio kosovski Ballkani. Karoglan stiže u jedan od najtrofejnijih albanskih klubova, koji je prije nekoliko sezona vodio i Zoran Zekić.

Ipak, Partizani je u posljednje vrijeme velikoj u rezultatskoj krizi. U šest kola skupili su samo četiri boda što je presudilo dosadašnjem treneru Florinu Bratu.

Ovo je Karoglanu treći posao otkako je na proljeće 2024. otišao iz Hajduka. Vodio je moldavski Sheriff manje od godinu dana, a zatim je u studenom prošle godine preuzeo Ballkani, koji je napustio nakon devet mjeseci. Dodajmo da je Karoglan osim dva mandata u Hajduku bio i trener Istre 1961.