Mislav Oršić iskreno: Povratak u Dinamo? Apsolutno da ako me klub želi, financije nisu problem

Mislav Oršić (31) ekspresno je u subotu popodne raskinuo ugovor s Trabzonsporom, a nije dugo trebalo čekati da se pokrenu šuškanja oko eventualnog povratka u Dinamo. Sam je igrač odlučio se javiti i dodatno zagolicati maštu Dinamovim navijačima.

- Prvi puta sam slobodan igrač. Mislim da je bilo evidentno kako je raskid najbolja opcija za mene i za klub. Nekako sam inzistirao da se to što prije napravi, možda i preuzeo određeni rizik na sebe da budem slobodan. Završena je ova priča i idemo prema novim izazovima - rekao je za Germanijak i nastavio:

- Sada razmišljam o svemu i ne znam kako bih ocijenio svoju priču u Trabzonsporu. Na početku je bilo savršeno. Do ozljede sam bio prezadovoljan svime. I statusom, igrama, klubom, životom u Turskoj. Baš svime. Međutim, onda mi se dogodila ta ozljeda, Bjelica je u međuvremenu otišao i status mi se promijenio - rekao je pa dodao:

- Nije bilo nikakvog povoda. Sve sam obaveze odrađivao maksimalno profesionalno. Znam da neke odluke nisu imale nikakav rezon s terenom i onime što se događa na treningu već su bile u pitanju neke druge stvari s kojima nisam imao veze niti sam mogao utjecati na to. Kasnije su mi se ispričavali, ali neke stvari se jednostavno ne mogu promijeniti.

- Svaka situacija od ozljede do neigranja drugačije je djelovala na mene. Zadnjih par mjeseci sam bio baš ljut i razočaran. Sto emocija mi se vrtjelo glavom. No, I dalje sam pokušavao. Dao sam sve od sebe na treningu da promijenim status, ali... Shvatio sam konačno da neke stvari jednostavno ne mogu promijeniti. Sve je to dio nogometa i to tako treba prihvatiti. Nadam se da je to iza mene i da će mi u novom klubu biti bolje.

- Kada sam se konačno vratio od ozljede, iako sam se odlično osjećao, nisam dobivao priliku. Praktički sam pao s neba drugom treneru u kadar. Nije me znao i bilo je teško dokazati se.

Oršić je naglasio i koliko mu je značio poziv Zlatka Dalića na reprezentativno okupljanje u trenutcima dok se borio za bolji status u klubu.

- Izbornik me zvao na prvo okupljanje nakon ozljede. Počeo sam igrati u kontinuitetu, dizati se s formom i poziv mi je puno značio jer je bio dodatna motivacija. S novim trenerom sve se promijenilo. Pričao sam s izbornikom, rekao mi je da ću biti u fokusu ako pronađem novi klub i ako budem igrao. Sada je na meni da nađem tu sredinu, dobro odaberem, uđem u ritam i formu i vratim se na popis. U svakom slučaju motiv više.

Nije dugo trebalo da se zakotrlja pitanje o povratku Oršića u Dinamo.

- Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan: u potrazi sam za novim klubom u kojem ću imati povjerenje i priliku da se vratim. Dinamo? Apsolutno da, ali pod uvjetom da me klub želi i da ljudi koji su tamo vjeruju da im mogu pomoći da naslov prvaka ostane u Zagrebu - rekao je i dodao kako ne bi bilo fer da se vrati samo zbog toga što je u prošlosti u Zagrebu igrao najbolji nogomet karijere, već da želi pomoći.

- Kada je Dinamo u pitanju, financije ne mogu biti problem - zaključio je krilni nogometaš za Germanijak.

Podsjetimo, Oršić je za Dinamo odigrao 216 utakmica i zabio 91 gol, uz 40 asistencija. HNL je napustio u siječnju 2023. kada je prešao u Southampton. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 27 utakmica i zabio dva gola i osvojio treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.