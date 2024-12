Selahi najavio odlazak: Rijeka mi uopće nije ponudila novi ugovor, mogao bih otići...

Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Moja proslava gola nije bila provokacija Torcide nego me klupski fotograf, koji je stajao ondje, zvao da mu poziram pa sam to napravio. Sudac me svejedno kaznio, rekao je Lindon Selahi