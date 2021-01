Hrvatska je pobijedila Bahrein 28-18 i odlično otvorila drugi krug Svjetskog rukometnog prvenstva u Kairu. Bez previše muke pobijedili smo Arape i nastavili pobjednički niz nakon uvodnog kiksa protiv Japana.

- Kontrolirana pobjeda, od početka do kraja. U napadu može i bolje, ali s obzirom na fazu natjecanja i protivnika, to je dobro - rekao je Pero Metličić, stručni komentator RTL-a i bivši reprezentativac.

Što smo dobili u toj utakmici?

- Dobri smo bili u glavi, trebali smo voditi i s većom razlikom. Sad nas čeka najvažnija utakmica, nadam se da ćemo popraviti igru i pobijediti - kaže Drago Vuković.

- Ove dvije pobjede nose nam četvrtfinale. Jednu smo odradili, sad nas čeka za nijansu kvalitetniji protivnik. Ali budemo li angažirani kao danas, neće biti problema - kaže Metličić.

- Što nam turnir dalje odmiče, vidimo da nam raspored paše. Danas smo odigrali još bolje nego protiv Katara. Moram pohvaliti kvalitetno otvaranje utakmice, agresivnu obranu i dobili smo i Igora Karačića - rekao je Goran Šprem.

Što dalje?

- Prave utakmice koje će pokazati koliko vrijedimo su Argentina i Danska. Obrana i golmani donose pobjede. Imali smo napadački nekih problema do određenih faza utakmice, ali važno je što je bilo bez stresa - rekao je Metličić.

Prvi put imali smo više od deset obrana golmana na jednoj utakmici. Marin Šego je, uostalom, bio proglašen igračem utakmice.

- Marin je i prošlo prvenstvo bio prvi golman, odlična partija. Razočarao me postotak obrana sedmeraca, haha. Odlična podrška momčadi. Kad vidite da su uigrani blok i golman... Ne možeš očekivati da brani zicere, ali ako se uskladite, to je to - kaže Vuković.

Vratio nam se Igor Karačić.

- Dobro je odigrao. Ne možemo očekivati više. Nije dugo igrao, sigurno je u glavi i ozljeda. Vidi se koliko znači za momčad i dobro je da je dobio priliku da osjeti teren i loptu. Nije imao pravih utakmica, svi smo strepili... Super - kaže Vuković.

Marino Marić?

- Kad daš loptu Marinu, kao da staviš novac u banku - slikovito je upisao Metličić.

- Kao da dodaš loptu usisavaču - nadovezao se Šprem.

- Malo se opustio i promašio ona dva čista šuta. Bolje je kad puca pod kontaktom - našalio se Pero.

Zlatko Horvat?

- Ovakve lobove bacali su Džomba i Horvat. Njegovi su specifični, padne prije gol crte. Golmanu se čini da je blizu, ali to je neobranjivo - kaže Šprem.

- Mislim da je golman završio na hitnoj, da su diskovi otišli, haha. Dokle će trajati? Na kraju ove sezone bit će Olimpijske igre. Pretpostavljam da će ga Lino povesti ako ih izborimo - ubacio se Pero.

- Sjećam ga se dok smo skupa igrali mali nogomet. On je bio mašina od momka, mislim da će igrati još dvije, tri godine - kaže Vuković.

Ivan Martinović?

- Imao je nekoliko fantastičnih dodavanja, jedno iza leđa na lijevo krilo. Fantastično - kaže Pero.

- Kompletan je igrač, vidi cijeli teren. Ovaj potez malo igrača može napraviti. Tako dati dijagonalu na krilu. Svaka čast, samo tako nastavi - rekao je Šprem.

Slijedi Argentina.

- Sve ovisi o nama. Bez obzira na njihovu kvalitetu i temperamentnu momčad i trenera Cadenasa koji je obilježio i dobar dio moje karijere. Bio mi je trener u Leonu tri godine i tjerao me na 150, pomalo lud, i to baš njima treba. Nemamo s njima neke bajne rezultate, ali to je iskusna momčad, ima igrače koji su u Europi dosta godina. Nisu favoriti, tražit će priliku i moramo biti jako oprezni. Ali budemo igrali kao danas, nemamo šanse - rekao je Metličić.

- Ta utakmica otvara nam vrata četvrtfinala i to je bio primarni cilj ove reprezentacije. Sigurno je najteža utakmica koja je pred nama, a onda četvrtfinale. Jer možeš ti pobijediti sve utakmice pa izgubiti tu kao mi u Njemačkoj i nisi ništa napravio - kaže Goran Šprem.