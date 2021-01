Hrvatska reprezentacija bez većih je poteškoća odradila prvu utakmicu drugog kruga protiv Bahreina. 'Kauboji' su odigrali bez većih pogrešaka, i stekli smo dojam da smo prilično lagano došli do ove pobjede (28-18).

Našoj reprezentaciji slijedi utakmica s Argentinom koja je na rasporedu u subotu u 18 sati, a ako pobijedimo, što bismo svakako trebali, izborit ćemo četvrtfinale i dva kasnije bez 'utega' na nogama odigrati utakmicu s Danskom za prvo mjesto u skupini.

Mladi su u ovoj utakmici 'potegnuli' pa je bilo vremena i za odmor našeg najvažnijeg igrača, kapetana Domagoja Duvnjaka.

- Pokazali smo da naša obrana 6-0 može jako dobro funkcionirati. Marin je bio fenomenalan na golu i eto, na kraju smo lagano pobijedili. Tajna je u tome što smo igrali od prve do zadnje minute onako kako mi znamo, naravno da je bilo i grešaka, ali mislim da kako turnir odmiče da smo sve bolji i bolji. Prezadovoljan sam, dečki su fenomenalni. Imali smo taj kiks protiv Japana s kojim nitko nije bio zadovoljan, ali kažem, iz utakmice u utakmicu se dižemo. Mladi su fenomenalni, a mi starci pokušavamo pomoći i imamo stvarnu odličnu kemiju u ekipi. Evo, igramo za dva dana protiv Argentine i nadam se da smo blizu četvrtfinala. Mogu ja, mogu ja. Stvarno se odlično osjećam, uživam, nekad ispadne bolje, nekad lošije, ali stvarno uvijek dam sve od sebe.

- Lijepo. Svaka čast dečkima. Pobijedili smo jednog teškog protivnika, bili smo skoncentrirani na to kako su odigrali neke prethodne utakmice. To je ekipa koja je izbacila Katar s Olimpijskih igara, ekipa koja je držala Dansku do samog kraja na prošlom Svjetskom prvenstvu. Bili smo svih 60 minuta unutra, isprobao je trener sve. Evo, i ja sam se vratio. Pokušao sam. Ok, idemo dalje. Ovo mi je prvi trening nakon dva i pol mjeseca. Vidi se da sam pod ručnom, ali bit će to dobro. Sve je bilo fantastično, obrana je bila besprijekorna, golmani odlični. Stvarno ne znam što nije funkcioniralo, možda u nekim trenutcima u napadu, ali imali smo dovoljnu prednost. Ponosim se na dečke. vidi se da se mašina pali. Imamo perspektivu, imamo budućnost, to treba znati iskoristiti. Iz utakmice u utakmicu moraju dobivati veću minutažu, mislim da su to zaslužili. Imamo spoj iskustva i mladosti i sigurno je da će im, možda ne svima, ali nekima izbornik davati sve veću minutažu, ne možemo bez njih. Imamo dan odmora, odmor pa dolazi Argentina. Moram priznati nisam ih gledao. Igrali smo jednom s njima i dosta smo se naučili tako da se moramo dobro pripremiti za tu utakmicu - rekao je Igor Karačić, koji se vratio nakon ozljede.