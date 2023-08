Misterij nestalog igrača Gorice: Porsche mu našli u Mađarskoj, sumnjaju da ga je netko oteo?!

Igrač Gorice Hameed Abdulah Talal je 19. kolovoza otišao iz Velike Gorice u Budimpeštu kako bi stvari iz stana u preselio u svoj novi dom u Turopolju te kako bi uzeo potrebnu dokumentaciju za registraciju u novom klubu. Posljednji put se s njim čuo njegov agent, a 21. kolovoza zaputio se nazad u Veliku Goricu, no od tada mu se gubi svaki trag.

Pomaka u istrazi ima, ali nitko i dalje ne zna gdje je nogometaš iz Iraka. Kako pišu mađarski mediji, tamošnja policija locirala je bijeli Porsche Taycan švedskih registracija, koji pripada njemu, no za sada nema naznaka gdje bi on mogao biti. Postoji sumnja i da ga je netko oteo, no sve će biti jasnije nakon što se utvrde sve okolnosti.

Foto: HNK Gorica

Podsjetimo, HNK Gorica je u utorak poslijepodne objavila informacije o nestanku svog igrača.

- Naš igrač Abdullah Talal Hameed krenuo je u ponedjeljak, 21. kolovoza, iz Budimpešte u Veliku Goricu i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak je prijavljen mađarskoj policiji, a obitelj i HNK Gorica mole sve koji imaju bilo kakve informacije o Hameedu, da se jave u najbližu policijsku postaju ili klub. Igrač vozi bijeli Porsche Taycan švedskih registarskih oznaka - napisali su.