Mitrović hat-trickom uništio Švedsku, Švicarci šokirali 'furiju'

U susretu 5. kola skupine 2 elitnog razreda Lige nacija Švicarska je u Zaragozi iznenadila Španjolsku pobjedivši sa 2-1.

Švicarska je ovom pobjedom dohvatila važne bodove u borbi za ostanak u elitnom društvu, ali i pokvarila španjolske izglede za plasman na Final Four. Furija uoči zadnjeg kola ima dva boda manje od Portugala i za tri dana u Bragi igrat će joj samo pobjeda protiv domaćina za osvajanje prvog mjesta.

Manuel Akanji je u 21. minuti doveo goste u prednost i sve do kraja poluvremena Švicarska se obranila. Izjednačio je Jordi Alba u 55. minuti, no samo tri minute kasnije Breel Embolo je ponovo utišao domaće navijače. Domaćin je imao 70 posto posjeda lopte, no bila je to jalova prednost.

U zadnjem kolu Portugal i Španjolska će u Bragi igrati za plasman na Final Four, a zanimljivo će biti i u St Gallenu gdje će Švicarska braniti dva boda viška od Češke u borbi za ostanak.

Drama nas očekuje i zadnjem kolu u skupini 4 Lige B gdje će se Norveška i Srbija u Oslu boriti za prvo mjesto. Obje ekipe imaju po 10 bodova, a Norveška je u prvom susretu slavila sa 1-0, pa Srbiji igra samo pobjeda.

U susretu 5. kola Srbija je u Beogradu deklasirala Švedsku sa 4-1, dok je Norveška izgubila u Ljubljani od Slovenije sa 1-2.

Švedska je povela u 15. minuti golom Viktora Claessona, no domaćin je do kraja poluvremena okrenuo rezultat, a oba gola je zabio Aleksandar Mitrović (18, 45+1). Sjajnu predstavu napadač Fulhama je okrunio u 50. minuti postigavši i treći pogodak.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Saša Lukić u 70. minuti.

