Mjauu! Mačka prekinula presicu Brazila, Vinicius hvalio Modrića: Takvi kao on prava su rijetkost

Vinicius Junior odgovarao je na jedno od mnogih pitanja novinara u sobi za konferencije, a ispred njega samo se stvorila... Mačka!

Nepozvana gošća nakratko je prekinula Viniciusovo druženje s novinarima i izazvala pažnju među svim prisutnima. Kratko je legla na stol, dok je s njega nije, ne baš posve nježno, bacio glasnogovornik brazilske reprezentacije. Pa pokušao objasniti da je učinio sve po "propisima"...

Mačka si je našla mjesto i na podu pa slušala i dalje pažljivo što govori Vinicius. A puno je lijepih riječi izgovorio o hrvatskom kapetanu i svom suigraču u Real Madridu Luki Modriću.

- Naučio me puno toga i nastavlja činiti isto svaki dan kako bih se ja mogao razvijati. On je prava rijetkost, da netko i dalje igra na takvoj razini s 37 godina. Nogometaši poput njega, Ronalda, Thiaga Silve čine da to izgleda posve normalno - rekao je brazilski napadač.

- No nije Hrvatska samo Modrić. Imaju igrače u velikim klubovima i moraju biti na vrhuncu da bi imali šansu da nas pobijede.

Brazilci su već najavili da imaju spremnu plesnu koreografiju za gol Hrvatskoj...

- Gol je najvažniji trenutak u nogometu. Svi smo sretni, igrači, navijači... Imamo još mnogo plesnih proslava koje čekaju, nadamo se da ćemo ih uspjeti pokazati. Kritike? Ljudima smeta kada je netko sretan. A mi Brazilci uvijek smo sretni.

