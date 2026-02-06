Mlačić objasnio zašto je izabrao Udinese: 'Jako puno dobrih igrača je prošlo kroz ovaj klub'

Branimir Mlačić (19) u zimskom prijelaznom roku postao je igrač Udinesea. Inter se cijeo vrijeme motao oko bivšeg igrača Hajduka, razgovarao s njegovim predstavnicima, ali je Mlačić prelomio i otišao u Udinese. Hajduk bi na koncu trebao dobiti oko 4.5 milijuna eura odštete u ratama, uz bonuse i nešto više, dok bi igrač na godišnjoj bazi trebao u prosjeku zarađivati između 400.000 i 600.000 eura. Mlačić je objasnio svoj odlazak u Udinese.

- Izabrao sam Udinese jer osjećam da je to ispravan korak. Mnogi su dobri igrači prošli kroz ovaj klub i to je dobra stanica za moju karijeru. Odlučio sam ovdje rasti pa onda gledati u budućnost - rekao je mladi hrvatski talent.

O transferu se oglasio i tehnički direktor Udinesea, Gokhan Inler.

- Mlačića smo dugo pratili. Zanimljiv je, vrlo snažan igrač, koji je već napravio važan korak došavši k nama. Razgovarao sam s Ivanom Rakitićem, koji mi je ispričao puno o mladiću i opisao ga kao velikog radnika koji želi napredovati korak po korak. Važno je ne raditi prevelike korake - rekao je, a prenio je portal FCInterNews.