Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRVO OBRAĆANJE NAVIJAČIMA

Mlačić objasnio zašto je izabrao Udinese: 'Jako puno dobrih igrača je prošlo kroz ovaj klub'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mlačić objasnio zašto je izabrao Udinese: 'Jako puno dobrih igrača je prošlo kroz ovaj klub'
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Razgovarao sam s Ivanom Rakitićem, koji mi je ispričao puno o mladiću i opisao ga kao velikog radnika koji želi napredovati korak po korak, rekao je tehnički direktor kluba, Gokhan Inler

Admiral

Branimir Mlačić (19) u zimskom prijelaznom roku postao je igrač Udinesea. Inter se cijeo vrijeme motao oko bivšeg igrača Hajduka, razgovarao s njegovim predstavnicima, ali je Mlačić prelomio i otišao u Udinese. Hajduk bi na koncu trebao dobiti oko 4.5 milijuna eura odštete u ratama, uz bonuse i nešto više, dok bi igrač na godišnjoj bazi trebao u prosjeku zarađivati između 400.000 i 600.000 eura. Mlačić je objasnio svoj odlazak u Udinese.

- Izabrao sam Udinese jer osjećam da je to ispravan korak. Mnogi su dobri igrači prošli kroz ovaj klub i to je dobra stanica za moju karijeru. Odlučio sam ovdje rasti pa onda gledati u budućnost - rekao je mladi hrvatski talent.

O transferu se oglasio i tehnički direktor Udinesea, Gokhan Inler.

- Mlačića smo dugo pratili. Zanimljiv je, vrlo snažan igrač, koji je već napravio važan korak došavši k nama. Razgovarao sam s Ivanom Rakitićem, koji mi je ispričao puno o mladiću i opisao ga kao velikog radnika koji želi napredovati korak po korak. Važno je ne raditi prevelike korake - rekao je, a prenio je portal FCInterNews.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
NAPUŠTA SUNČANU OAZU

FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026