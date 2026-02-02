Mlačić odlazi u Udinese! Danas će na liječnički i potpis ugovora, evo koliko će Hajduku pripasti

Branimir Mlačić izabrao je Udinese, stoper Hajduka i mlade reprezentacije Hrvatske jutros bi trebao poletjeti za Udine gdje će obaviti formalnost liječničkog pregleda i potpis ugovora. Cijela priča otegla se tako sve do kraja prijelaznog roka, a zapelo je na papirologiji. Prema dostupnim informacijama ne postoji opcija ostanka Mlačića na posudbi na Poljudu, uzimajući u obzir sve što se izdogađalo na relaciji igrač – klub u zadnjih nekoliko tjedana ta je opcija jednostavno nerealna.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

O transferu Mlačića priča se cijeli mjesec, a nakon što su redom otpadale opcije Intera, Rome i Genoe, igrač, njegova obitelj i zastupnici na koncu su na stolu imali dvije opcije, birali su između engleskog Southamptona i talijanskog Udinesea, a izabrali su Udinese. Osim plana razvoja koji im je predočen, presudilo je i to što su Udine puno bliže Mlačićevom Trogiru nego Southampton...

Prije dva dana činilo se da je priči došao kraj, Hajduk je digao rampu na Mlačićev nastup u Velikoj Gorici i to je bio signal da je transfer ušao u završnu fazu, pogotovo što su nakon poraza od Gorice predsjednik Hajduka Ivan Bilić i sportski direktor Goran Vučević pohitali na razgovor s obitelji Mlačić. No ni u subotu, a ni u nedjelju, na završnim pregovorima na Poljudu konačan dogovor nije postignut. Usmeni da, ali ne i pismeni, zapelo je na papirologiji između odvjetnika Hajduka i Udinesea, koji su sinoć do kasno usuglašavali posljednje detalje ugovora. Premda su neki požurili objaviti vijest o gotovom poslu i potpisu, cijela priča se tek treba formalizirati danas tijekom dana, nakon što Mlačić doputuje u Udine.

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk se našao u nezavidnoj poziciji, novac im treba, a nisu imali nijednu drugu opciju, drugi transfer koji bi im u ovom trenutku napunio blagajnu. I to su jasno rekli igraču i njegovoj obitelji, Mlačić je jednostavno morao ići. Hajdukov interes bio je prije svega financijski tako da su bili spremni prihvatiti bilo koju opciju koju igrač izabere, pa tako i opciju Udinese bez obzira što je ona nešto manje od Interove.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kad su Mlačići odlučili prihvatiti ponudu Udinesea, Hajduk nije imao izbora. Detalji ugovora nisu službeno poznati, ali prema neslužbenim izvorima Hajduk bi na koncu trebao dobiti oko 4.5 milijuna eura odštete u ratama, moguće i postotak od budućeg transfera, dok bi igrač na godišnjoj bazi trebao u prosjeku zarađivati između 400.000 i 600.000 eura. Primanja bi rasla sukladno broju nastupa i godina provedenih u klubu.

