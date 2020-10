Mlada Poljakinja na osvajačicu Australian Opena u finalu RG-a

Nakon što je Iga Swiatek (19) za samo sat i 10 minuta slomila Argentinku Nadiju Podorosku (23) sa 6-2, 6-1, a u finalu će igrati protiv Sofie Kenin (21) koja je iznenadila Petru Kvitovu (30) sa 6-4, 7-5

<p>Aktualna pobjednica Australian Opena 21-godišnja Amerikanka <strong>Sofia Kenin </strong>pridružila se 19-godišnjoj Poljakinji <strong>Igi Swiatek </strong>u finalu Roland Garrosa pobijedivši u polufinalnom dvoboju odigranom u četvrtak Čehinju <strong>Petru Kvitovu </strong>sa 6-4, 7-5.</p><p>Kenin je u trećem pokušaju po prvi put uspjela pobijediti ljevoruku 30-godišnju češku tenisačicu što joj je donijelo drugo finale na Grand Slam turnirima u ovoj godini. Kvitovu su skupo stajale neforsirane pogreške kojih je napravila 11 više od suparnice (31-20), a došle su do izražaja u završnici meča, kad je Čehinja imala priliku izboriti 'tie-break' drugog seta.</p><p>U prvom setu je Kenin stvorila dva 'breaka' prednosti (4-1). Kvitova je uspjela vratiti jedan izgubljen servis, ali ne i drugi pa je Amerikanka nakon 39 minuta došla do prednosti.</p><p>Kenin je prva došla do prednosti i u drugom setu (3-2) i kod 5-4 je prvi put servirala za pobjedu. No, s četiri neforsirane pogreške je ostavila Kvitovu u meču. Čehinja je potom odmah izgubila servis pa je Kenin dobila drugu priliku za završetak meča. Kvitova je imala 'break-loptu' za 'tie-break', ali je s tri uzastopne neprisiljene pogreške darovala Amerikanki plasman u finale.</p><p>Kenin je tako drugi put u karijeri prošla do finala nakon što je izborila mjesto u drugom tjednu Grand Slam turnira. Prvi put joj je to pošlo za rukom prije devet mjeseci u Melbourneu, kad je u finalu svladala Španjolku Garbine Muguruzu i završila kao pobjednica Australian Opena.</p><p>U subotu će za suparnicu imati 19-godišnju debitanticu u finalu na Grand Slam turnirima, koja još nikada nije slavila na WTA turnirima, ali je do pariškog finala stigla bez izgubljenog seta. Iga Swiatek je i u polufinalu pokazala iznimnu razinu samopouzdanja te za samo 70 minuta sa 6-2, 6-1 svladala argentinsku kvalifikanticu Nadiju Podorosku.</p><p><strong>TENISAČICE - polufinale</strong></p><p>Iga Swiatek (Polj) - Nadia Podoroska (Arg) 6-2, 6-1</p><p>Sofia Kenin (SAD/4) - Petra Kvitova (Češ/7) 6-4, 7-5</p>