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OBUKAO POSEBNU KRAVATU

Mladen Grdović poslao poruku uoči 'furije': Igrači su sretni što su u Dalmaciji, dobit ćemo ih...

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
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Mladen Grdović poslao poruku uoči 'furije': Igrači su sretni što su u Dalmaciji, dobit ćemo ih...
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Teško će biti Španjolcima na Poljudu, ovaj put ćemo pokazati da smo bili viceprvaci. Optimista sam i mislim da ćemo pobijediti, rekao je Grdović uoči početka utakmice

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Hrvatska dočekuje Španjolsku u Ligi nacija, a Poljud se već počeo puniti. Utakmica kreće uskoro, a na tribinama nas je dočekalo i jedno poznato lice. Nakon što je "vatrene" pratio u Kanadi, Mladen Grdović (68) stigao je na splitski stadion i pun je optimizma.

- Teško će biti Španjolcima na Poljudu, ovaj put ćemo pokazati da smo bili viceprvaci. Optimista sam i mislim da ćemo pobijediti. Kvadratići? Tako sam odlučio. Čuo sam se s igračima, svi su sretni da su u Dalmaciji i Splitu i na najljepšem stadionu. Cijela Hrvatska je došla, karata više nema - rekao nam je Grdović.

Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Španjolske izgubila 4-1 u Sevilli, a svjetski prvaci dolaze u Split nakon što je Engleska razbila "vatrene" 7-0 u Rijeci. Ovo je prava utakmica za popraviti dojam, a atmosfera će biti fenomenalna.

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