Mlađi brat Alena Halilovića predstavljen kao superjunak!

Hrvatski veznjak, Dino Halilović (28), brat Alena Halilovića karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji, gdje je potpisao jednogodišnji ugovor s klubom Al Wehda. Halilović je na kraju prošle sezone napustio saudijski Al-Tai i odlučio se za ostanak u Saudijskoj Arabiji.

Dogovorio je sve s novim klubom koji je nekad vodio hrvatski trener Mario Cvitanović, a ranije je za njega igrao i Ahmad Sharbini.

Al Wehda je novog igrača predstavila videom na društvenim mrežama s temom Spidermana. Zanimljivost je da klub svoje domaće utakmice igra u blizini jednog od najvećih trgovačkih centara u Saudijskoj Arabiji.

Halilović je u karijeri igrao za Lokomotivu, Istru 1961 i Rudeš, a najbolje partije pružao je u Veležu pod vodstvom trenera Deana Klafurića. U inozemstvu je bio član danskog Esbjerga, slovenskog Tabora, nizozemskog Den Boscha te mlade momčadi talijanskog Udinesea.