Halilović je u karijeri igrao za Lokomotivu, Istru 1961 i Rudeš, a najbolje partije pružao je u Veležu pod vodstvom trenera Deana Klafurića
Mlađi brat Alena Halilovića predstavljen kao superjunak!
Hrvatski veznjak, Dino Halilović (28), brat Alena Halilovića karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji, gdje je potpisao jednogodišnji ugovor s klubom Al Wehda. Halilović je na kraju prošle sezone napustio saudijski Al-Tai i odlučio se za ostanak u Saudijskoj Arabiji.
Dogovorio je sve s novim klubom koji je nekad vodio hrvatski trener Mario Cvitanović, a ranije je za njega igrao i Ahmad Sharbini.
Al Wehda je novog igrača predstavila videom na društvenim mrežama s temom Spidermana. Zanimljivost je da klub svoje domaće utakmice igra u blizini jednog od najvećih trgovačkih centara u Saudijskoj Arabiji.
أهلاً بنجمنا دينو في صفوف الفرسان ❤️🤍#دينو_وحداوي#صيفية_الوحدة pic.twitter.com/eLM1ThAMH2— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 11, 2026
Halilović je u karijeri igrao za Lokomotivu, Istru 1961 i Rudeš, a najbolje partije pružao je u Veležu pod vodstvom trenera Deana Klafurića. U inozemstvu je bio član danskog Esbjerga, slovenskog Tabora, nizozemskog Den Boscha te mlade momčadi talijanskog Udinesea.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+