Mladi Hrvat osvojio svjetsko srebro u ljetnom biatlonu

Sjajan rezultat ostvario je najbolji mladi hrvatski biatlonac Matija Legović, koji je osvojio drugo mjesto u super sprintu (7,5 km) u juniorskoj konkurenciji na ljetnom Svjetskom prvenstvu u biatlonu, kojem je do nedjelje domaćin estonska Otepaa.

Legovićev uspjeh je još značajniji, jer je 18-godišnjak iz Brod Moravica došao do srebrnog odličja, iako je na prvom gađanju u finalnom natjecanju promašio dvije mete i bio 18. u konkurenciji 30 natjecatelja koji su svi istovremeno krenuli na dionicu od 7,5 km, na kojoj su ih čekala četiri gađanja.

Sa svakim novim gađanjem Legović je uspijevao popravljati svoj plasman, ne samo zato što je pogodio svih preostalih 15 meta, već i zato što je u trkačkom dijelu bio sjajan.

Već nakon drugog gađanja je došao do osmog mjesta, a nakon trećeg se uključio u borbu za odličja. Nakon zadnjeg gađanja je bio treći na prolazu, da bi do kraja utrke došao i do naslova svjetskog doprvaka.

Svjetski prvak u super sprintu je Čeh David Elias koji je imao jedan promašaj, a na cilj je stigao u vremenu od 19 minuta i 32.8 sekundi. Matija Legović je za pobjednikom zaostao za 10.2 sekundi, uz jedan promašaj više, dok je treći bio Šveđanin Victor Berglund, s jednim promašajem i zaostatkom od 13.2 sekundi.

U kvalifikacijama je nastupio još jedan hrvatski predstavnik, Filip Crnić, ali se nije uspio probiti među 30 najbržih koji su izborili nastup u finalu. Kvalifikacije nisu prošle ni dvije hrvatske juniorke, Ema Sobol i Ines Legović.

Ljetno SP biatlonaca se u odnosu na zimsko razlikuje u tome što natjecatelji nastupaju u lakšoj odjeći i umjesto skija koriste rolke.

U petak će se u super sprintu natjecati seniori i seniorke, a Hrvatsku će predstavljati Krešimir Crnković i Anika Kožica.

U subotu su na programu klasične sprint utrke u obje starosne kategorije, a Svjetsko prvenstvo će biti zaključeno u nedjelju dohvatnim utrkama u juniorskoj konkurenciji, dok su u seniorskoj konkurenciji na rasporedu utrke sa zajedničkim startom.