Mladi hrvatski košarkaši ispali iz A lige: Borili se za 13. mjesto, izgubili od Srbije i pali u rangu

Posljednja utakmica Europskog prvenstva u Skoplju nije bila dobra za izabranike bivšeg trenera Zadra Ivana Perinčića i nekadašnjeg reprezentativca te NBA igrača Gordana Giričeka. Hrvatski kadetski košarkaški reprezentativci izgubili su od Srbije 63-70 (19-13, 21-24, 10-16, 13-17) i time izgubili mjesto u A Diviziji te zajedno s Nizozemskom i Danskom padaju u B diviziju.

Dobro su krenuli i poveli s šest poena razlike, ali Srbi su se vratili u drugoj četvrtini. Uslijedio je novi povratak Hrvatske i odlazak na dvoznamenkastu prednost, a na poluvremenu su imali 40-37. No, u nastavku se bude Srbi i u trećoj četvrtini odlaze an 53-50, a u zadnjoj etapi je dvije i pol minute prije kraja Dominik Dolić promašio tricu kod 62-61 za Srbiju. Na to su hrvatski protivnici zabili za 65-61 i na to dodali još jednu tricu za potvrdu pobjede.

Ivan Jurić je za Hrvatsku zabio 16 poena, Vito Perković 15 uz 10 skokova, a Dino Subašić je imao 11 poena, 7 skokova i 5 asistencija. No, to nije bilo dovoljno za pobjedu i ostanak u A rangu. Baš kao što se dogodilo juniorima prije par godina, a seniorima nedavno...

