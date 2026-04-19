DRAGULJ LOKOMOTIVE

Mladi hrvatski reprezentativac Liam Kante blizu je Borussije!?

Kante je ljevonogi stoper, a nastupa za U-17 momčad Lokomotive. Rođen je u Zagrebu, majka mu je Hrvatica, dok mu je otac iz Malija. Za njega su zainteresirani brojni europski klubovi

Mladi stoper Lokomotive i hrvatske U-15 reprezentacije, Liam Claude Kante (15), privukao je pažnju brojnih europskih klubova, a najbliže njegovom dovođenju je njemački velikan Borussia Dortmund, čiju prvu momčad vodi bivši izbornik Hrvatske, Niko Kovač.

Vijest donosi poznati insajder za transfere, Fabrizio Romano, koji je objavio popis zainteresiranih klubova za 15-godišnjeg braniča Lokomotive. Tu su Bayern, Hoffenheim, RB Salzburg i, dodaje Romano, nekoliko neimenovanih talijanskih klubova.

Kante je ljevonogi stoper, a nastupa za U-17 momčad Lokomotive. Rođen je u Zagrebu, majka mu je Hrvatica, dok mu je otac iz Malija.  U Lokomotivu ga je doveo bivši dinamovac Mathias Chago, koji ga je primijetio u HAŠK-u te preusmjerio u Lokomotivu, unatoč interesu Dinama.

- Manuel je svojevremeno igrao za Goricu. Liam je počeo u HAŠK-u i odmah je naznačio potencijal, za njega su se "tukli" svi najbolji naši klubovi. Zvao ga je i Dinamo, nudio i mnogo novca, ali roditelji su već dali riječ meni, odnosno Lokomotivi. Roditelji su prepoznali da se na Kajzerici sjajno radi. Da dajemo šansu mladima - rekao nam je Chago 2024. i dodao...

- U Lokomotivi smo svi kao jedna velika obitelj. Liam je stvarno velika perspektiva. Stoper, lijeva noga, jako je visok za svoju dob, ali ima brzinu. Roditelji su na mjestu, on je na mjestu... Liam je veliki radnik i sjajan karakter, želi napredovati.

Prema podacima HNS-a, Kante je ove sezone nastupio 19 puta u 1. NL kadeti, a zabio je dva gola.   

