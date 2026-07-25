Mladi hrvatski vaterpolisti su se pobjedom oprostili od turnira u Sydneyju, za kraj pala Gruzija

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, zauzela je sedmo mjesto na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju nakon pobjede nad Gruzijom 18-12 (5-3, 4-3, 6-1, 3-5).

Nakon poraza od Mađarske i Španjolske, koji su na ovaj turnir došli u skoro najjačem sastavu, izabranici Zorana Bajića su slavili protiv Gruzijaca.

Hrvatsku su predvodili Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić s po četiri gola. Golman Mauro Ivan Čubranić imao je sjajan učinak na hrvatskom golu skupivši 11 obrana, a priliku je dobio i Nikola Batoš. Nakon završenog turnira, izabranici Zorana Bajića vraćaju se u domovinu gdje ih čekaju pripreme za Europsko prvenstvo od 10. kolovoza do 16. kolovoza.

- Kao što smo rekli prije početka turnira, ovo je bilo natjecanje na koje su sve momčadi, svi suparnici došli u najjačim sastavima, izuzetno dobro posloženi. Nama je cilj bio steći iskustvo za ono što nas čeka sljedeći mjesec na Europskom prvenstvu u Varni. Drugi cilj nam je bio da naši mladići koji su prvi put sada igrali protiv nekih zvijezda, osjete taj ambijent. Tražio sam od dečki da budu hrabri, čvrsti, da se pokušaju igrati vaterpola na najbolji mogući način i da iskažu svu svoju darovitost. U tomu smo u potpunosti uspjeli - rekao je izbornik nakon utakmice za službene stranice Saveza i nastavio:

- Pružili smo dvije vrlo dobre utakmice, protiv Mađarske i Španjolske. Pokazali smo da nam igra ima glavu i rep. Sada protiv Gruzije odlični prve tri četvrtine, da bi nakon toga došlo do opuštanja koje mi nije baš drago. Iako opet, to su mladići koji još nemaju iskustva, a željni dokazivanja na možda krivom mjestu i u krivom trenutku. To je manje bitno. Ovaj turnir u Sydneyu, naš nastup na njemu ocijenio bi jako kvalitetnim - zaključio je.