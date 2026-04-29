Mladi igrač Cibone (23) odlazi igrati sveučilišnu košarku u SAD

Cibona uoči sljedeće sezone ulazi u novo razdoblje obilježeno dolaskom privatnog kapitala i ambicioznim planovima, no u tim projekcijama više nema Luke Skorića (23). Krilni igrač odlučio je napustiti zagrebački klub i karijeru nastaviti u SAD-u, gdje će od iduće sezone igrati sveučilišnu košarku za San Diego State.

Skorić tako slijedi sve izraženiji trend odlaska mladih europskih igrača u NCAA, potaknut ponajprije NIL ugovorima koji im omogućuju značajno bolje financijske uvjete nego u Europi.

"Uspio je ostvariti svoj cilj i izboriti odlazak na NCAA parkete. Ponosni smo na njegov razvoj i priliku koja mu se pružila. Želimo mu puno sreće i uspjeha u nastavku karijere, a fokus momčadi ostaje na aktualnoj sezoni i zajedničkim ciljevima", objavili su iz Cibone.

Skorić je u Cibonu stigao 2024. iz Šibenke, a iza sebe ima dvije sezone u dresu “vukova“. Tijekom ove sezone debitirao je i na europskoj sceni te je u FIBA Europe Cupu prosječno bilježio 19,1 minutu, šest poena i 3,1 skok po utakmici. U domaćem prvenstvu imao je nešto manju minutažu, uz prosjek od 6,1 poen i tri skoka.